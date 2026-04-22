Lamine Yamal se lesionó pateando un penal para el Barcelona y peligra su participación en el Mundial 2026

En un hecho insólito, la estrella del Barcelona, Lamine Yamal, se lesionó al patear un penal contra el Celta de Vigo este miércoles y corre riesgo su participación en el Mundial 2026. A pesar de que finalmente convirtió, el también 10 de la selección española no festejó el gol y se tiró al piso mientras sus compañeros se acercaban a felicitarlo.

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El jugador, de 18 años, salió visiblemente afectado a los 40 minutos del primer tiempo y parece muy difícil que llegue a jugar el Clásico con el Real Madrid en apenas dos semanas , cuando el equipo Culé podría consagrarse como campeón de liga ante su eterno rival.

ALERTA MUNDIAL: A PESAR DE HACER EL GOL DE PENAL, LAMINE YAMAL NO FESTEJÓ Y SE TIRÓ AL SUELO POR UNA POSIBLE LESIÓN. Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Dra1B98byZ

Más grave que su ausencia ante los Merengues, sería faltar al Mundial. La cita máxima del fútbol iniciará en apenas 50 días y se desconoce la gravedad de la lesión de Yamal.

El delantero blaugrana fue sustituido por el joven sueco Roony Bardghi, mientras el encuentro estaba detenido por una urgencia médica en las gradas.