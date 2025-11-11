martes 11 de noviembre 2025

España

Escándalo con Lamine Yamal: lo desvincularon de la Selección por un tratamiento médico no autorizado

La Federación Española de Fútbol publicó un comunicado en el que expresó su “sorpresa y malestar” al descubrir que el jugador se había sometido a un procedimiento sin previo aviso al cuerpo técnico.

A solo horas del inicio de la concentración de la Selección de España, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió liberar a Lamine Yamal de la convocatoria para los partidos frente a Georgia y Turquía. El motivo fue un tratamiento médico realizado al jugador del Barcelona sin conocimiento ni autorización del cuerpo médico del combinado nacional, lo que desató un escándalo en la antesala de la doble fecha FIFA.

En un comunicado oficial, la RFEF explicó que los servicios médicos se enteraron de la intervención a las 13:47 del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración. “Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”, señaló el texto.

El organismo agregó que el tratamiento se realizó sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección y que los detalles recién fueron informados a las 22:40 de ese mismo día mediante un reporte médico que recomendaba reposo de entre siete y diez días.

Ante esta situación, la Federación tomó la decisión de desvincular temporalmente al futbolista para priorizar su salud. “Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación”, concluyó el comunicado.

Pese a ser parte de la convocatoria originalmente, Lamine Yamal fue desafectado de la Selección de España, que se encuentra en una guerra a cielo abierto con Barcelona. (Ahmad Mora - UEFA/UEFA via Getty Images)

En su lugar, el seleccionador Luis de la Fuente convocó a Jorge de Frutos, del Rayo Vallecano, para ocupar el puesto de Lamine. La medida generó un fuerte impacto en España, donde el joven extremo de 18 años es considerado una de las mayores promesas -y presente- del fútbol europeo y pieza clave del proyecto de la Roja de cara al Mundial 2026.

