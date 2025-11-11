Accesos, operativo y todo lo que tenés que saber para llegar a la Fiesta Nacional del Sol 2025

Las autoridades de Seguridad de la provincia dispusieron el operativo y los accesos para la Fiesta Nacional del Sol 2025.

Faltan sólo 9 días para el inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2025, que se vivirá en el predio del Estadio San Juan del Bicentenario los próximos 20, 21 y 22 de noviembre y las autoridades siguen avanzando con los detalles de la organización. En ese contexto, este martes se conoció cómo será el operativo de seguridad que se pondrá en marcha para el evento y los accesos que tendrán que tener en cuenta quienes asistan a la celebración.

Según informaron desde la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, la Policía de San Juan dispondrá de 750 efectivos para el operativo de seguridad durante el festejo. El operativo contempla control de ingreso, circulación interna, asistencia al público y coordinación con organismos provinciales para garantizar el normal desarrollo del evento.

El mismo se dividirá en 3 zonas principales: el interior del Velódromo Vicente Chancay donde habrá 35 policías; el interior del Estadio del Bicentenario donde se desarrollarán los espectáculos principales donde se distribuirán 100 efectivos; y la Feria Temática (incluidos ingresos y boleterías) que contará con la presencia de 250 efectivos.

A estos se sumará el resto del personal policial en distintos sectores y con diferentes funciones. Los efectivos del GAM se encargarán de escoltar a los artistas, a Bomberos y a los jefes de direcciones que tendrán a cargo otras tareas.

El operativo incluye presencia de unidades policiales en los principales corredores de acceso. Desde el Departamento de Operaciones se trabajará en la prevención, el ordenamiento del tránsito y la respuesta ante contingencias.

Los accesos para el público

Para el público general estará habilitada Ruta Nacional N° 40, con salidas hacia calle 6 (sentido norte-sur) y bajada hacia calle 7 para el ingreso al predio. También se podrá acceder por calle General Acha hacia el estacionamiento del estadio, y desde calle Mendoza hacia el este por calles 6 y 7.

No habrá circulación vehicular en el lateral este de Ruta N° 40 entre calles 6 y 7, con el fin de facilitar el tránsito peatonal y el desplazamiento de los dispositivos de emergencia. Se recomienda asistir con anticipación y respetar las indicaciones del personal presente.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) acompañará el operativo mediante monitoreo permanente a través de las cámaras del CISEM 911, lo que permitirá una respuesta rápida y coordinada ante cualquier situación. De esta manera, se busca fortalecer la seguridad y brindar una experiencia ordenada y segura para todos los asistentes.

Para tener en cuenta: sigue la venta de entradas

Los tickets de la FNS se pueden adquirir en la plataforma www.autoentrada.com y, de manera presencial, en boletería del Teatro del Bicentenario, de 9 a 19.

La entrada más económica tiene un valor de $5000 y permite acceder a la Feria y al show del Velódromo. Además, quienes compren con tarjetas Visa o Mastercard del Banco San Juan podrán hacerlo en tres cuotas sin interés, con un máximo de cinco entradas por persona.