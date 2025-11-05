miércoles 5 de noviembre 2025

Viral

¿Y si te llama Nicki Nicole? Barassi, la semita y un video que invita a todo el país a la Fiesta Nacional del Sol

El carisma del conductor sanjuanino se unió al talento de la cantante rosarina en una campaña que celebra las raíces, la identidad y el espíritu festivo de San Juan. El video se volvió viral en las redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
barassi fiesta nacional del sol nicki nicole video

Un video con sello sanjuanino, humor y orgullo local se volvió viral este lunes. Darío Barassi, con una semita en mano y su habitual simpatía, protagoniza una nueva pieza promocional de la Fiesta Nacional del Sol 2025, en la que “recibe” un llamado nada menos que de Nicki Nicole. En la escena, el conductor se dispone a disfrutar del clásico pan casero cuando suena el teléfono.

“Ay, San Juan, ay, San Juan, ay, San Juan. Mi tierra querida… Pero ¿quién interrumpe este momento? Nicky Nicole. Nicky, ¿qué hacés, amiga? ¿Cómo que nos vemos pronto? La Fiesta Nacional del Sol, tenés razón, es ahora, se me pasó. Sí, te veo ahí. Dale, te mando un beso, te amo, te amo”, dice entre risas y complicidad con el público.

El video, difundido a través de las redes oficiales del Gobierno de San Juan, se enmarca dentro de la campaña de promoción de la tradicional fiesta que este año se celebrará los días 20, 21 y 22 de noviembre, bajo el lema “San Juan, mi tierra querida”. La propuesta busca combinar humor, identidad y expectativa de cara a uno de los eventos culturales más importantes del país. Y no es casual que Barassi sea el elegido: su figura, querida y reconocida a nivel nacional, encarna ese amor por la provincia que el lema intenta transmitir.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1986117989939225030&partner=&hide_thread=false

Nicki Nicole, una de las artistas más populares del momento, será una de las grandes protagonistas del sábado 22, compartiendo escenario con Soledad y Emanero. Las tres jornadas de la Fiesta prometen una grilla variada: el jueves 20 estará dedicado al cuarteto, con La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, Q’Lokura y Sabroso; mientras que el viernes 21 será el turno del rock de Estelares y Ciro y Los Persas. El cierre del sábado combinará pop, folklore y rap en una mezcla que promete convocar a multitudes.

Desde el pasado viernes comenzó la venta presencial de entradas en las boleterías del Teatro del Bicentenario, y según informaron, el movimiento ha sido constante, con la noche del jueves -la del cuarteto- como la más solicitada hasta el momento. Los precios van desde $10.000 en populares hasta $35.000 en plateas bajas numeradas, e incluyen acceso tanto al Estadio San Juan del Bicentenario como a la Feria y al espectáculo artístico del Velódromo Vicente Chancay. También continúa la venta online a través de la plataforma Autoentrada.

Además, la organización dispuso entradas gratuitas para jubilados (1.000 por jornada) y espacios reservados para personas con discapacidad tanto en el Estadio como en el Velódromo. Las entradas pueden adquirirse de 9 a 19 en el Teatro del Bicentenario, y quienes paguen con tarjetas del Banco San Juan tienen la posibilidad de hacerlo en tres cuotas sin interés.

