"Diálogo", la propuesta sanjuanina que invita a deleitarse con las maravillas del jazz

El jazz gana terreno en San Juan y reflejo de ello dan las bandas y conjuntos que van surgiendo bajo esa expresión musical. En ese marco, este viernes se llevará a cabo un evento único en la provincia denominado “Diálogo” , donde dos bandas locales deleitarán con lo mejor del género.

Se trata de BBC y GON Trío, que se estarán presentando en el Chalet Cantoni este viernes 7 de noviembre, con el propósito de compartir las nuevas sonoridades que permiten la constricción de identidades propias.

BBC es un proyecto sanjuanino nacido en 2023 que fusiona música folklórica, rock, jazz y sonoridades andinas. El trío está integrado por Fabrizio Banchig (vientos y voz), Leo Belli (guitarra) y Martín Castro Meglioli (batería y percusión), músicos con amplia trayectoria y reconocimiento en la escena local.

En apenas dos años de camino, BBC participó en el Festival de Jazz y en el Día Mundial del Jazz, además de presentarse en distintos bares y espacios culturales. Recientemente, lanzó su primer trabajo audiovisual, producido íntegramente por un equipo sanjuanino.

Por su parte, GON Trío también se formó en noviembre de 2023, integrado por Agustín Dias, Maximiliano González y Marco Antonio Castillo. Su propuesta combina el jazz contemporáneo con influencias de diversos géneros, logrando un sonido fresco, versátil y lleno de matices.

En poco tiempo, la banda ha ganado un lugar destacado en la escena cultural de San Juan, con presentaciones en el Festival de Jazz del Circuito de Jazz Argentino, el Teatro del Bicentenario, el Parque Ischigualasto, el Museo Franklin Rawson y otros espacios culturales.

El concierto se desarrollará en los jardines del Chalet Cantoni, donde el público podrá disfrutar también de puestos gastronómicos y de bebidas para acompañar la velada. Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000 y pueden adquirirse hasta el 5 de noviembre al WhatsApp +54 9 264 467 8737. En puerta, el valor será de $10.000, sujeto a la capacidad del lugar.