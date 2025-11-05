miércoles 5 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alivio

Dieron de alta a los alumnos de la Escuela Industrial que se intoxicaron en Valle Fértil

Los siete estudiantes de 5º año de la Escuela Industrial que habían sido internados en Valle Fértil por una intoxicación alimentaria fueron dados de alta durante la tarde de este miércoles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego de horas de preocupación y hermetismo en torno al caso, los siete alumnos de la Escuela Industrial que habían sido internados en el Hospital Dr. Alejandro Albarracín, de Valle Fértil, recibieron el alta médica este miércoles y durante la siesta emprendieron viaje de regreso hacia la Ciudad de San Juan, confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan.

Lee además
lo viejo funciona, juan: el video del renault 12 que le hizo frente a las ferraris en albardon
¡No se quedó atrás!

Lo viejo funciona, Juan: el video del Renault 12 que le hizo frente a las Ferraris en Albardón
san juan sera sede de un festival de musica experimental unico en la provincia
Imperdible

San Juan será sede de un festival de música experimental único en la provincia

Los jóvenes, que cursan 5º año de la especialidad Minas, habían protagonizado un episodio que movilizó a toda la comunidad educativa y sanitaria del departamento. Durante una visita a Valle Fértil, los estudiantes compraron y consumieron comida en un local del lugar. Poco después, comenzaron a sentir síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria: fiebre, vómitos, dolor abdominal y diarrea.

Ante la situación, fueron trasladados de inmediato al hospital local, donde ingresaron inicialmente cinco alumnos, a los que más tarde se sumaron otros dos. Allí quedaron internados bajo observación médica y recibieron tratamiento con medicación específica para estabilizar su cuadro. Fuentes sanitarias indicaron que se trató de una intoxicación alimentaria presuntamente bacteriana, aunque los análisis aún no han determinado el agente exacto que la provocó.

El caso cobró mayor notoriedad cuando, una vez conocida la noticia, las autoridades del nosocomio decidieron mantener silencio y no brindar más información pública sobre el estado de los pacientes, lo que generó incertidumbre entre las familias y docentes. Sin embargo, en las últimas horas, la situación se estabilizó por completo: todos los estudiantes evolucionaron favorablemente, respondieron al tratamiento y fueron dados de alta sin registrar complicaciones posteriores.

“Los chicos están bien y pudieron volver a sus hogares”, aseguraron fuentes consultadas, que además remarcaron que se trató de un episodio aislado. Mientras tanto, las autoridades sanitarias continúan con los estudios complementarios para confirmar las causas de la intoxicación y determinar si hubo fallas en la manipulación o conservación de los alimentos adquiridos.

Temas
Seguí leyendo

"Diálogo", la propuesta sanjuanina que invita a deleitarse con las maravillas del jazz

Los sanjuaninos Peluc y Chiconi participaron de una reunión encabezada por Milei

Avanza el "operativo cubito" en San Juan: el Gobierno busca modificar la ley, para subastar vehículos mientras el depósito está al 85% de su capacidad

¿Y si te llama Nicki Nicole? Barassi, la semita y un video que invita a todo el país a la Fiesta Nacional del Sol

Imperdible: la 'Notte Della Birra', una propuesta refrescante y musical que llega a Ausonia para quedarse

La Lemos quedó como una joyita en tiempo récord

María Rosa Plana: el arte con buen gusto y mucha conciencia ambiental

Arte en movimiento: salieron a la luz detalles sobre el show de los artistas itinerantes en la FNS 2025

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la lemos quedo como una joyita en tiempo record
Nuevo y esperado asfalto

La Lemos quedó como una joyita en tiempo récord

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El penitenciario Alejandro Jofré, su novia Gabriela González, su padre Américo Jofré y su hermana Carla Jofré.
La familia es la familia

El penitenciario, su padre, su hermana y su novia quedaron imputados de 44 estafas por $206.000.000

Alejandro Alcayaga y Liliana Loyola, apodados Los Borges.
Justicia Federal

La novela de "Los Borges": hace un mes entregó al exmarido narco y ahora ella cayó presa con cocaína en Chimbas

Hospital Marcial Quiroga.
Video increíble

A un policía se le escapó un detenido del Hospital Marcial Quiroga por charlar con una colega

Los videos de un impactante operativo para desbaratar un kiosco de drogas en Chimbas
Cuatro detenidos

Los videos de un impactante operativo para desbaratar un kiosco de drogas en Chimbas

Una patota apuñaló a un menor a la salida de una escuela en pleno centro sanjuanino
Capital

Una patota apuñaló a un menor a la salida de una escuela en pleno centro sanjuanino

Te Puede Interesar

Por un cambio de último momento, el caso de estafa a un ex ministro quedó sin resolución
Reparación fallida

Por un cambio de último momento, el caso de estafa a un ex ministro quedó sin resolución

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el Hospital Rawson crece la demanda, un centro de salud estatal que cuenta con tecnología y excelentes profesionales pero que no da abasto con la cantidad creciente de pacientes. 
Tendencia

Crece la demanda de atención de salud gratuita en San Juan: las cifras oficiales y cómo se timonea el alud de pacientes

La hinchada de San Martín
Máxima seguridad

Intenso operativo en la 'final' que jugará San Martín frente a Lanús

Dieron de alta a los alumnos de la Escuela Industrial que se intoxicaron en Valle Fértil
Alivio

Dieron de alta a los alumnos de la Escuela Industrial que se intoxicaron en Valle Fértil

Carlos Munisaga y Fabián Gramajo, en el posteo que ambos destacaron. 
La foto que habla

En medio de la polvareda interna del PJ, salen a reforzar la línea Rawson-Chimbas