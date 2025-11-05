Dieron de alta a los alumnos de la Escuela Industrial que se intoxicaron en Valle Fértil

Luego de horas de preocupación y hermetismo en torno al caso, los siete alumnos de la Escuela Industrial que habían sido internados en el Hospital Dr. Alejandro Albarracín , de Valle Fértil , recibieron el alta médica este miércoles y durante la siesta emprendieron viaje de regreso hacia la Ciudad de San Juan, confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan.

Los jóvenes, que cursan 5º año de la especialidad Minas, habían protagonizado un episodio que movilizó a toda la comunidad educativa y sanitaria del departamento. Durante una visita a Valle Fértil, los estudiantes compraron y consumieron comida en un local del lugar. Poco después, comenzaron a sentir síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria: fiebre, vómitos, dolor abdominal y diarrea.

Ante la situación, fueron trasladados de inmediato al hospital local, donde ingresaron inicialmente cinco alumnos, a los que más tarde se sumaron otros dos. Allí quedaron internados bajo observación médica y recibieron tratamiento con medicación específica para estabilizar su cuadro. Fuentes sanitarias indicaron que se trató de una intoxicación alimentaria presuntamente bacteriana, aunque los análisis aún no han determinado el agente exacto que la provocó.

El caso cobró mayor notoriedad cuando, una vez conocida la noticia, las autoridades del nosocomio decidieron mantener silencio y no brindar más información pública sobre el estado de los pacientes, lo que generó incertidumbre entre las familias y docentes. Sin embargo, en las últimas horas, la situación se estabilizó por completo: todos los estudiantes evolucionaron favorablemente, respondieron al tratamiento y fueron dados de alta sin registrar complicaciones posteriores.

“Los chicos están bien y pudieron volver a sus hogares”, aseguraron fuentes consultadas, que además remarcaron que se trató de un episodio aislado. Mientras tanto, las autoridades sanitarias continúan con los estudios complementarios para confirmar las causas de la intoxicación y determinar si hubo fallas en la manipulación o conservación de los alimentos adquiridos.