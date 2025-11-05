Los sanjuaninos Peluc y Chiconi participaron de una reunión encabezada por Milei

El Presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este miércoles en Casa Rosada una reunión clave con los diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza y del PRO, en el Salón Héroes de Malvinas. El objetivo fue coordinar la agenda legislativa de cara al nuevo período parlamentario y reforzar la estrategia conjunta del oficialismo en el Congreso.

En representación de San Juan, participaron el diputado nacional José Peluc y el diputado electo Abel Chiconi, quienes se sumaron a la mesa de trabajo convocada por el Presidente. Ambos reafirmaron su compromiso con el proyecto de transformación que impulsa Milei y con la consolidación del espacio libertario como fuerza de gobierno a nivel nacional.

Del encuentro también formaron parte la presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, y el vicepresidente del partido, Martín Menem, junto a los principales referentes parlamentarios del PRO. Según fuentes oficiales, la jornada transcurrió en un clima de unidad y coordinación política, con el foco puesto en profundizar las reformas económicas e institucionales del Ejecutivo.

La participación de los legisladores sanjuaninos se dio un día después de que Abel Chiconi asistiera a una reunión encabezada por Karina Milei, donde se delineó la estrategia legislativa del bloque libertario para el próximo año. En ese encuentro, del que participaron unos 60 diputados y senadores electos, se abordaron temas como el Presupuesto 2026 y las reformas estructurales que el Gobierno busca impulsar.

“Es una oportunidad única para San Juan poder formar parte de las decisiones nacionales y acompañar al presidente Javier Milei en este proceso de cambio”, expresó Chiconi tras la reunión previa. Con esta serie de encuentros, el oficialismo busca fortalecer la coordinación interna y proyectar una agenda común que permita avanzar con su programa de gobierno en el Congreso.