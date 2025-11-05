miércoles 5 de noviembre 2025

En Casa Rosada

Los sanjuaninos Peluc y Chiconi participaron de una reunión encabezada por Milei

Los legisladores participaron en la Casa Rosada de un encuentro encabezado por el Presidente, junto a referentes de La Libertad Avanza y el PRO, para definir la agenda legislativa y reforzar la unidad del oficialismo de cara al nuevo período parlamentario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este miércoles en Casa Rosada una reunión clave con los diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza y del PRO, en el Salón Héroes de Malvinas. El objetivo fue coordinar la agenda legislativa de cara al nuevo período parlamentario y reforzar la estrategia conjunta del oficialismo en el Congreso.

En representación de San Juan, participaron el diputado nacional José Peluc y el diputado electo Abel Chiconi, quienes se sumaron a la mesa de trabajo convocada por el Presidente. Ambos reafirmaron su compromiso con el proyecto de transformación que impulsa Milei y con la consolidación del espacio libertario como fuerza de gobierno a nivel nacional.

Del encuentro también formaron parte la presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, y el vicepresidente del partido, Martín Menem, junto a los principales referentes parlamentarios del PRO. Según fuentes oficiales, la jornada transcurrió en un clima de unidad y coordinación política, con el foco puesto en profundizar las reformas económicas e institucionales del Ejecutivo.

La participación de los legisladores sanjuaninos se dio un día después de que Abel Chiconi asistiera a una reunión encabezada por Karina Milei, donde se delineó la estrategia legislativa del bloque libertario para el próximo año. En ese encuentro, del que participaron unos 60 diputados y senadores electos, se abordaron temas como el Presupuesto 2026 y las reformas estructurales que el Gobierno busca impulsar.

“Es una oportunidad única para San Juan poder formar parte de las decisiones nacionales y acompañar al presidente Javier Milei en este proceso de cambio”, expresó Chiconi tras la reunión previa. Con esta serie de encuentros, el oficialismo busca fortalecer la coordinación interna y proyectar una agenda común que permita avanzar con su programa de gobierno en el Congreso.

