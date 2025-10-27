lunes 27 de octubre 2025

¡Buena fortuna!

Cuatro sanjuaninos se llevaron premios millonarios en juegos de azar: uno de ellos ganó más de 17 millones

Los sanjuaninos afortunados ganaron en el Quini 6 y el Brinco. El detalle de las jugadas ganadoras y el total de cada premio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
juegos de azar.png

Nuevamente los sanjuaninos forman parte de las filas de ganadores de juegos de azar, llevándose a casa premios millonarios, uno de ellos bastante jugoso. Así lo informaron desde la Caja de Acción Social, donde detallaron las jugadas ganadoras y el tiempo de vigencia de cada premio.

La mayor cantidad de ganadores se dio en el Brinco, donde tres sanjuaninos se llevará cada uno $1.067.803, tras acertar en la categoría Brinco Junior con cinco aciertos. El premio para los tres apostadores prescribe el 10 de noviembre.

image

Una de las jugadas ganadoras se realizó en una agencia de Rawson con los números 05-11-17-27-31. La segunda jugada fue vendida en una agencia de Capital y los números de la suerte fueron 09-11-17-27-31. Finalmente, también en una agencia de Capital se vendió la tercera apuesta ganadora, con los números 05-09-11-17-27.

El premio mayor salió en el sorteo del Quini 6, donde un apostador que realizó su jugada en Rivadavia acertó a los cinco números de la categoría Siempre Sale, llevándose a casa el total de $17.729.651.

image

El premio prescribe el 10 de noviembre, plazo que tiene la persona que realizó la jugada para poder reclamar el premio.

