lunes 27 de octubre 2025

Un sanjuanino grabó gritos escalofriantes en el autódromo El Zonda y el video se volvió viral en TikTok

En el video se escuchan sonidos estremecedores en plena noche. No es la primera vez que aparecen registros paranormales en el lugar.

Un video grabado en la oscuridad de la zona del autódromo El Zonda está dando que hablar en TikTok. Un usuario sanjuanino compartió las imágenes acompañadas de un sonido aterrador: gritos que se escuchan a lo lejos y que helaron la sangre de más de uno.

“Yo soy sanjuanino y esa zona, desde Zonda hasta el hotel abandonado, es la cuna de las brujas y los duendes. Hay fantasmas, hay de todo en San Juan”, escribió uno de los cientos de usuarios que comentaron el video, que ya suma miles de reproducciones y reacciones.

