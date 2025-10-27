lunes 27 de octubre 2025

Imágenes y videos

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial

El viento sur provocó que el incendio se propagara rápidamente, pero el actuar de los Bomberos fue efectivo y sofocaron el incendio. El mismo ocurrió al frente de la Casa de Gobierno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En la madrugada de este lunes se produjo un impactante incendio en el conocido bar “Chinga tu Madre”, un reconocido resto bar de la provincia de San Juan ubicado al frente de Casa de Gobierno, en Capital.

Según la primera información, es que el incendio inició en el fondo de esta propiedad que tiene mucha vegetación y se extendió hasta la cocina. Afortunadamente, no hubo heridos pero si causó muchísimo miedo en la zona ya que se dio en una zona residencial.

WhatsApp Image 2025-10-27 at 07.32.09 (1)

El Viento Sur fue un factor principal en que el incendio de propague, se extendió por toda la zona y realizó estragos. Los Bomberos actuaron rápido porque llegaron al lugar y sofocaron las llamas en cuestión de minutos. Como así también, ahora se encuentran “enfriando” la zona para neutralizar el hecho.

Este lugar tiene el frente por Avenida Libertador entre Lateral de Circunvalación y Paula Albarracín de Sarmiento, como así también un ingreso por el Lateral entre Ignacio de la Roza y Libertador. Está ubicado al frente de la Casa de Gobierno, se decía que el incendio se había propagado para esta propiedad, pero desde la Policía dijeron que no.

