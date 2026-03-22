Trinidad arrasó y Desamparados sumó en la fecha 7

La Liga Sanjuanina de Fútbol disputó la séptima fecha del Torneo Apertura 2026, con una jornada cargada de goles, resultados importantes y movimientos en las tablas tanto en Primera como en Cuarta División.

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En Primera División , uno de los resultados más contundentes lo protagonizó Trinidad, que goleó 4-0 a Carpintería con dos tantos de Federico Cabañas, más los aportes de Santiago Álvarez y Joel Molina Sosa. También fue sólida la victoria de López Peláez, que se impuso 3-1 ante Sarmiento.

Por su parte, Minero venció 3-1 a Villa Ibáñez, mientras que Marquesado y Rivadavia igualaron 1-1 en un duelo parejo.

En otros encuentros destacados, Alianza dio el golpe como visitante al superar 1-0 a Colón, mientras que Atenas y Peñarol no se sacaron diferencias e igualaron sin goles.

Además, San Lorenzo logró un triunfo clave por 2-1 frente a Unión, y Juventud Zondina empató 1-1 con 9 de Julio. En tanto, Desamparados se quedó con una importante victoria por 2-1 ante Defensores de Argentinos.

En Cuarta División, la fecha también dejó goleadas y actuaciones destacadas. Trinidad volvió a imponerse, esta vez 2-0 sobre Carpintería, mientras que López Peláez aplastó 5-0 a Sarmiento. Minero también mostró contundencia con un 4-0 ante Villa Ibáñez.

Desamparados fue otro de los grandes protagonistas de la jornada, con una goleada 4-0 frente a Defensores de Argentinos, destacándose Joaquín Fernández y Lucas Riofrío, ambos con doblete.

En otros resultados, Colón venció 2-1 a Alianza, Peñarol derrotó 1-0 a Atenas, San Lorenzo superó 3-2 a Unión en un partidazo, y 9 de Julio se impuso 2-1 ante Juventud Zondina. Marquesado y Rivadavia, en tanto, igualaron 1-1.

Con estos resultados, el torneo sigue al rojo vivo en ambas categorías, con varios equipos prendidos en la pelea y mostrando un alto nivel futbolístico en cada fecha.

Así quedaron las tablas:

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