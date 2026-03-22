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MLS

Antes de sumarse a la Selección, Messi anotó en el triunfo de Inter Miami en NY

Las Garzas se impusieron 3-2 en un partidazo que tuvo goles argentinos. El 10 la metió de tiro libre (ayudado por un desvío), pero también gritaron Luján, Fernández Mercau y Ojeda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En búsqueda de la recuperación luego de ser eliminado de la Champions a manos de Nashville, Inter Miami se enfrentó en New York al City. Con Messi desde el arranque y sin De Paul, el equipo de Mascherano lo ganaba desde los 3 minutos.

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Gonzalo Luján metió un derechazo a la salida de un tiro de esquina. Sin embargo, la alegría duró poco. A los 17' Fernández Mercau metió un tiro libre al ángulo para el 1-1 para irse al descanso.

En cuanto al 10, su primer tiempo había sido muy bueno y sólo le faltaba el gol. En los primeros 45 minutos había metido tiros en los palos, obligado a una atajada del arquero Freese y se mostraba muy activo. Ya en la segunda mitad llegó al gol. A los 16', un tiro libre que se desvío en la barrera puso el 2-2. Antes, Ojeda había definido mano a mano tras un pase de Maxi Moralez para la ventaja rival. A falta de 15', Micael puso el 3-2 para Inter de cabeza.

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