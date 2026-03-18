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Concachampions

Messi va por el gol 900: Inter Miami recibe a Nashville en una noche que pinta para histórica

El equipo de Javier Mascherano busca el pasaje a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. El encuentro de ida terminó en igualdad sin goles.

Por Agencia NA
Lionel Messi busca rubricar una histórica marca en el choque de este miércoles por la Concachampions.

Lionel Messi busca rubricar una histórica marca en el choque de este miércoles por la Concachampions.

Inter Miami recibirá este miércoles al Nashville por la vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, en un cruce que aparece atravesado por un dato gigantesco: Lionel Messi llega con 899 goles oficiales en su carrera y puede convertir el 900 en una noche de copa.

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El foco, inevitablemente, estará puesto en el capitán argentino. Messi viene de marcar en la victoria 2-1 ante D.C. United, partido en el que firmó justamente el tanto 899 de su carrera, y mantiene una tendencia que alimenta la expectativa en Miami: su próximo gol será el 900. No se trata de una cuenta simbólica menor, sino de otro escalón monumental en una trayectoria que sigue agrandándose incluso a los 38 años.

El contexto, además, parece ideal. Nashville es un rival al que Messi ya castigó una y otra vez: le hizo 15 goles en 10 partidos, más que a cualquier otro adversario dentro de la MLS. Por eso, más que una simple serie de octavos, el duelo de esta noche aparece como una oportunidad perfecta para que el rosarino alcance una marca reservada para muy pocos y vuelva a poner a Inter Miami en el centro de la escena continental.

En la previa, el propio Javier Mascherano no esquivó el tema y dejó en claro que el plantel también vive de cerca esa posibilidad. El entrenador argentino remarcó que llegar a los 900 goles sería “algo increíble” y expresó su deseo de que el equipo pueda ayudar a Messi a alcanzar esa cifra en Nashville. La frase expone el clima que rodea al partido: Inter Miami juega por la serie, pero también por una noche que puede volverse histórica para su máxima figura.

De todos modos, del otro lado habrá un rival exigente. Nashville avanzó a octavos tras aplastar a Atlético Ottawa por 7-0 en el global y comenzó la temporada 2026 con una campaña sólida, mientras que Inter Miami llega entonado después de sumar triunfos consecutivos ante Orlando City y D.C. United. El equipo de Mascherano sabe que una buena ventaja como visitante puede encaminar la clasificación, pero también que la atención mundial estará puesta en cada pelota que toque Messi.

El encuentro correspondiente a la ida terminó en igualdad sin goles.

FUENTE: Agencia NA

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