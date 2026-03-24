Francisco Álvarez ganó el clásico a Platense y hubo ¿teléfono para Scaloni?

Argentinos Juniors le ganó 1 a 0 a Platense en un clásico caliente en La Paternal y el sanjuanino Francisco Álvarez celebró la victoria no sólo en el campo de juego con los hinchas, sino también en las redes con sus seguidores. En ese marco, las felicitaciones por su buen presente no tardaron en llegar, lo mismo que el pedido para que Lionel Scaloni lo convoque a la Selección.

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A través de su cuenta de Instagram, el central que marcó un gol de cabeza en el partido anterior frente a Tigre compartió imágenes del festejo tras derrotar al Calamar y fue la cuenta oficial del propio Bicho la que arrobó a la AFA y colocó dos teléfonos, a modo de broma.

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Y es que el buen nivel del defensor ya no es una novedad y por ello se transformó en uno de los referentes de la Asociación Atlética. Con buenos números, el futbolista que juega con el 16 en la espalda se posiciona como uno de los mejores en su puesto. Según datos de Fútbol Scan, a principios de este año lideró el ranking de conducciones progresivas entre los centrales argentinos más influyentes.

En ese estudio, apareció por encima de Lisandro Martínez, el central campeón del mundo con el que se lo suele comparar por tener características similares, no sólo en juego sino que además por su contextura física.

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En la última convocatoria del DT argentino, se vieron nombres consagrados como el de Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham) y Nicolás Otamendi (Benfica), aunque al listado se agregaron otros como Marcos Senesi (Bournemouth), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), que por su lesión reciente fue reemplazado por Lucas Martínez Quarta (River Plate).