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Los exorbitantes precios de las entradas de Argentina vs Mauritania en La Bombonera: dónde comprarlas

La más barata es de 90.000 y la más cara roza los $500.000. El partido es el próximo 27 de marzo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La selección argentina jugará un amistoso ante Mauritania el viernes 27 de marzo a las 20.15 en la Bombonera, en el partido que podría ser la despedida del equipo ante su público antes del Mundial 2026.

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El encuentro quedó confirmado luego de que la Finalissima ante España se cancelara por los conflictos bélicos en Medio Oriente, dejando al equipo de Lionel Scaloni sin partidos en la última ventana FIFA previa a la lista de convocados para el torneo.

La AFA informó que las entradas se pondrán a la venta el próximo lunes.

El último partido de la selección argentina en la Bombonera fue el 20 de noviembre de 2024, con una victoria 1-0 ante Perú con gol de Lautaro Martínez, por las Eliminatorias. Desde la inauguración del estadio en 1940, el seleccionado se presentó allí en 36 partidos: 25 victorias, 8 empates y 3 derrotas.

Entradas y precios de Argentina vs Mauritania en La Bombonera

La venta es exclusiva por Deportick. Es la misma plataforma que se usó para el último partido de la selección en el país: el 4 de septiembre de 2024 ante Venezuela en el Monumental.

Los precios varían según la ubicación:

  • Platea Alta K: $150.000
  • Plateas Altas H, I, J, F y G: $200.000
  • Plateas Medias C, D y M: $330.000
  • Platea Baja L y Plateas Medias A y B: $350.000
  • Preferencial: $490.000

Si no se confirma el amistoso ante Guatemala del martes 31 de marzo, también en la cancha de Boca, el duelo ante los africanos será la última presentación del seleccionado en casa antes del Mundial.

Fuente: BAE Negocios

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