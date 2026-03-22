La dura acusación contra Maxi López de un excompañero: "Tuve que poner plata de mi bolsillo porque desapareció"

La historia del FC Paradiso sumó un capítulo inesperado: Ezequiel Schelotto se convirtió en vicepresidente del club suizo tras la salida de Maxi López , quien había comprado acciones en 2025 y luego decidió alejarse del proyecto. Sin embargo, ahora el lateral que jugó en Racing y coincidió con el exdelantero en Catania, donde forjaron una amistad, contó que tuvo que poner dinero de su bolsillo para ayudar a jugadores del plantel.

MLS Antes de sumarse a la Selección, Messi anotó en el triunfo de Inter Miami en NY

En diálogo con Bolavip, el exlateral de Inter y Racing explicó que la salida del exdelantero generó una situación complicada para varios jugadores, que habían llegado al club por el proyecto deportivo y quedaron sin respaldo económico para afrontar gastos básicos como vivienda y comida.

“La verdad es que fue muy triste que él se haya ido, yo lo conozco hace 15 años... cuando las cosas no se dan, no se dan. Él toma la decisión de irse un día para otro sin decirle nada a nadie“, reveló desde Italia, donde vive cerca de la frontera con Suiza.

Tras la salida del ex-River, Schelotto aseguró que tuvo que hacerse cargo de la situación económica de algunos futbolistas, ya que muchos habían arreglado su llegada directamente con el exdelantero cuando comenzó el proyecto del club. El objetivo era desarrollar juveniles y pelear por el ascenso en los próximos años.

“Y al final yo me tuve que hacer cargo. Sí, yo, yo de mi plata, de mi bolsillo, banqué a todos. Y no tengo vergüenza de decirlo... pensé más en esos jugadores que quedaron en la nada, para poder ayudarlos”, reconoció sobre el difícil momento que atravesó.

Con el regreso de las acciones al club, la dirigencia le propuso al argentino convertirse en accionista y asumir como vicepresidente, rol que ocupará mientras continúa siendo jugador y capitán del equipo, algo poco habitual en el fútbol profesional.

De cara al futuro, el objetivo institucional es claro: mantener la categoría esta temporada y en los próximos años pelear por el ascenso a la Serie B suiza, mientras buscan inversores y consolidar la estructura dirigencial del proyecto.