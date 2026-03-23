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Malas noticias

Se desgarró Montiel: afuera de la Selección y preocupación en River

El defensor terminó con una molestia el partido ante Estudiantes de Río Cuarto y quedó desfectado de los partidos ante Mauritania y Zambia. En el Millonario esperan tenerlo para el Superclásico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Los estudios confirmaron que Gonzalo Montiel sufrió un desgarro en el cierre del partido entre River y Estudiantes de Río Cuarto, que lo dejará afuera de los últimos amistosos de Selección Argentina antes del Mundial.

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El defensor de River, quien había convertido de penal el primero en el triunfo por 2-0 en Río Cuarto, tuvo que salir en camilla y con claros gestos de dolor cuando finalizaba el encuentro.

Este lunes, el campeón del mundo en Qatar 2022 se hizo estudios y determinaron que sufrió una lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral izquierdo.

De esta manera, Montiel se quedará afuera de los dos amistosos que la Selección Argentina afrontará ante Mauritania y Zambia, el 27 y 31 de marzo, ambos en La Bombonera.

Habrá que ver si Lionel Scaloni decide reemplazarlo con algún futbolista debido a que el único lateral derecho que le queda entre los concentrados es Nahuel Molina, quien el fin de semana convirtió un golazo para Atlético en la derrota en el clásico ante Real Madrid.

Scaloni ya había tenido hoy que convocar a otro jugador de River, Lucas Martínez Quarta, debido a que Leonardo Balerdi también quedó desafectado por una molestia.

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Más allá de la Selección Argentina, la lesión de Montiel también genera una preocupación en River, ya que al equipo conducido por Eduardo Coudet se le viene una seguidilla de partidos importantes aunque con la buena noticia de que el fin de semana no habrá Liga Profesional por la fecha FIFA.

En un par de semana, River recibirá a Belgrano y después se le vendrán de manera consecutiva dos clásicos: primero deberá ir a Avellaneda para enfrentar a Racing y, luego, recibirá a Boca en el Superclásico.

River informó que la lesión de Montiel es grado 1, como la que tuvo recientemente Juanfer Quintero, que le permitió al colombiano volver después de un par de semanas. En el Millonario apuntan hoy a que Cachete pueda estar en Boca, aunque habrá que ver si incluso puede llegar a volver a estar antes.

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