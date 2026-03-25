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Vóley

Uno que volvió tranqui: UPCN eliminó a Monteros y se metió en la final de la Liga Argentina

Después de una temporada de ausencia, el equipo gremial regresó a lo grande. Este martes venció 3-2 a Monteros, cerró la serie 2-0 y se clasificó a su 13ª final. En un partidazo de más de tres horas y ante un estadio colmado, el Gremial volvió a mostrar por qué es protagonista histórico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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UPCN San Juan Vóley está de vuelta. Y lo dejó claro en una noche intensa, de esas que marcan carácter. El equipo sanjuanino derrotó a Monteros Vóley Club por 3-2 (22-25, 25-23, 25-18, 24-26 y 15-11) y selló la serie de semifinales por 2-0 para meterse, una vez más, en la final de la Liga de Vóleibol Argentina.

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El encuentro, disputado en el estadio de UPCN ante más de 3.000 personas, tuvo todos los condimentos. Arrancó cuesta arriba para el local, que cedió el primer set, pero reaccionó con autoridad en los momentos clave. Monteros volvió a exigir al máximo, estiró la definición al tie break y repitió el guion del primer cruce: un duelo parejo, largo y cargado de tensión.

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Ahí apareció lo mejor del equipo dirigido por Fabián Armoa. Con mayor eficacia en el cierre y temple en los puntos decisivos, UPCN inclinó la balanza en el quinto set y selló la clasificación tras más de tres horas de juego.

El regreso no es menor. Después de no haber estado en la definición en la temporada 2022/23, el Gremial vuelve a meterse en la instancia decisiva y lo hace reafirmando su peso histórico: jugará su 13ª final en la competencia, un número que habla por sí solo.

Ahora, UPCN espera rival, que saldrá del cruce entre Ciudad Vóley y Tucumán de Gimnasia, con ventaja parcial para los porteños. La serie final se disputará al mejor de cinco partidos y comenzará el próximo 4 de abril.

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