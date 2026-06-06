sábado 6 de junio 2026
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EN VIVO, Selección Argentina: con un desgarrado que se pierde el Mundial y a la espera del partido vs Honduras

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina

La Selección Argentina afronta este sábado su último tramo de preparación para el Mundial 2026 con una noticia inesperada: Leonardo Balerdi sufrió un desgarro y quedó descartado para la máxima cita del fútbol. En medio del impacto por la baja del defensor, el equipo de Lionel Scaloni se medirá esta noche ante Honduras en un amistoso clave.

Por Redacción Tiempo de San Juan

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La Albiceleste recibió este sábado un duro golpe a pocos días del inicio del Mundial. Leonardo Balerdi sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y fue desafectado de la convocatoria, por lo que no podrá formar parte de la defensa del título que Argentina conquistó en Qatar 2022. La lesión obligó al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni a reconfigurar sus planes cuando la preparación entraba en su etapa final.

Mientras tanto, el seleccionado nacional buscará pasar rápidamente la página y enfocarse en el compromiso de esta noche frente a Honduras. El encuentro servirá para ajustar detalles futbolísticos, evaluar el estado físico de varios jugadores y comenzar a delinear el equipo que debutará en la Copa del Mundo. Tras este amistoso, Argentina afrontará un último ensayo antes de poner en marcha el sueño de volver a levantar el trofeo más importante del fútbol mundial.

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Marcos Senesi pica en punta para reemplazar a Balerdi en la Selección argentina

La lesión de Leonardo Balerdi obligó a Lionel Scaloni a moverse rápido y Marcos Senesi aparece como el principal candidato para reemplazarlo en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026.

Balerdi sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha durante el último entrenamiento de la Selección y quedó desafectado de la nómina mundialista, por lo que el cuerpo técnico deberá elegir a su sustituto entre los futbolistas que integraban la prelista de 55 jugadores.

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En ese escenario, Senesi corre con ventaja por su presente en la Premier League, donde viene de una muy buena temporada en el Bournemouth, y porque ya formaba parte del radar de Scaloni antes del corte definitivo de la lista.

El defensor surgido en San Lorenzo había quedado afuera de la nómina de 26 justamente en la pulseada con Balerdi, quien fue elegido como alternativa natural para Cristian Romero como primer marcador central. Sin embargo, la lesión del zaguero del Olympique de Marsella reabrió la puerta para el futbolista de 27 años.

Además de Senesi, los otros zagueros que aparecen como opciones dentro de la prelista son Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Zaid Romero y Lautaro Di Lollo, aunque ninguno parece tener, al menos en la previa, el mismo consenso deportivo que el actual defensor del Bournemouth.

Scaloni también podría evaluar una variante táctica y convocar a un lateral, con Marcos Acuña como una alternativa posible, lo que permitiría correr a Facundo Medina como opción de zaga. De todos modos, la prioridad del cuerpo técnico sería sumar otro marcador central.

Balerdi, que venía de ganarse un lugar en la lista después de una temporada en crecimiento en Francia, se perderá su primer Mundial con la Selección argentina, que debutará el 16 de junio ante Argelia.

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Balerdi sufrió un desgarro y quedó afuera del Mundial con la Selección argentina

La Selección argentina sufrió un golpe inesperado a pocos días del debut en el Mundial 2026: Leonardo Balerdi quedó desafectado de la lista de convocados por lesión y no podrá disputar la Copa del Mundo.

El defensor del Olympique de Marsella sufrió una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha durante el último entrenamiento del equipo nacional, en la previa del amistoso ante Honduras, y los estudios posteriores confirmaron que no llegará en condiciones físicas para el certamen.

A través de sus canales oficiales, la Selección argentina confirmó la baja del zaguero: “El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo”.

La noticia representa un duro revés para Scaloni, ya que Balerdi se había ganado un lugar entre los 26 convocados luego de una muy buena temporada en Francia y aparecía como una alternativa importante en la zaga central, sobre todo en un contexto en el que el cuerpo técnico también sigue de cerca la evolución física de otros futbolistas.

El ex Boca, de 27 años, venía de sumar continuidad en el ciclo y había sido titular en tres partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial: ante Perú, Chile y Ecuador. En total, acumula 11 presencias con la camiseta argentina.

Ahora, el entrenador campeón del mundo deberá resolver quién ocupará su lugar en la lista definitiva. Según trascendió, el reemplazante saldrá de la prelista de 55 futbolistas, con Marcos Senesi como uno de los nombres que se perfila entre las principales alternativas.

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Alerta en la Selección argentina: le realizan estudios a Balerdi por una molestia muscular

La Selección argentina comenzó el sábado con una preocupante noticia, ya que el defensor Leonardo Balerdi se realiza estudios y hay preocupación de cara a su participación en el Mundial 2026.

El defensor, que viene de tener una muy buena temporada con el Olympique Marsella, terminó el último entrenamiento de la "Albiceleste" con una molestia muscular por lo que se realizó estudios y no hay un panorama muy alentador al respecto.

Todo apunta a que Balerdi tendría un desgarro. En caso de que se confirme este tipo de lesión, el director técnico Lionel Scaloni tendrá que definir si desea esperar a que se recupere o finalmente lo reemplaza por otro jugador que había presentado en la prelista de 55.

En este contexto, el principal candidato para reemplazarlo sería el defensor central Marcos Senesi, quien viene de protagonizar una gran campaña con el Bournemouth de Inglaterra, equipo con el que terminó sexto en la Premier League y consiguió una histórica clasificación a la próxima edición de la UEFA Europa League.

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La Selección argentina se enfrenta con Honduras, en su primer amistoso previo al Mundial 2026

La Selección argentina se enfrentará este sábado con su par de Honduras, en el que será su primero de sus amistosos de preparación en la previa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Kyle Field Stadium de Texas, que tiene capacidad para 102 mil espectadores, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe.

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En homenaje al Indio Solari:

Con una canción en homenaje al Indio Solari, la Selección Argentina ya está en Texas para el amistoso con Honduras

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Con una canción en homenaje al Indio Solari, la Selección Argentina ya está en Texas para el amistoso con Honduras
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Dibu Martínez, afuera:

Lionel Scaloni confirmó que debido a la recuperación a contrarreloj que está teniendo Dibu Martínez, el arquero frente a Honduras será Juan Musso

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Cómo llega la Selección

Scaloni se refirió al favoritismo con el que llegará al Mundial la selección campeona del mundo: "Argentina siempre ha ido de animadora, ha sido una de las selecciones que la gente cree que llegarán al máximo. No cambiamos la expectativa por ser los campeones. Estos chicos están capacitados para soportar la presión, si es que esto implica una presión, yo creo que presión es otra cosa".

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¿Quiénes son los jugadores tocados de la Selección Argentina?

Nico González, Cuti Romero, Nico Paz, Dibu Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Julián Álvarez.

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La frase tajante de Scaloni sobre los lesionados:

"Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará fuera. La próxima semana será clave para los lesionados".

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El aviso de Scaloni antes del Mundial: "Quien no dé la disponibilidad mínima, se quedará fuera"

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, aseguró este viernes, en la previa al encuentro del sábado con Honduras, que Lionel Messi evoluciona favorablemente de sus problemas físicos al igual que el resto de los lesionados

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Habla Scaloni

El entrenador brindará una conferencia de prensa en Houston en la antesala del amistoso frente a Honduras. Más tarde, la Selección realizará su última práctica, con acceso parcial para los medios.

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Alivio total

La presencia de Lionel Messi en los trabajos con pelota llevó tranquilidad al cuerpo técnico y a los hinchas. Aunque no jugará ante Honduras por precaución, su evolución es positiva de cara al debut mundialista.

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A seis días del sueño

Mientras ajusta los últimos detalles de la preparación en suelo estadounidense, el equipo de Lionel Scaloni afrontará sus dos amistosos previos con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al estreno mundialista. El primero será este sábado ante Honduras, una prueba clave para empezar a definir el equipo.

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El tratamiento especial que realiza Julián Álvarez en la previa del Mundial

La Araña sigue sintiendo dolor en el tobillo izquierdo, articulación en la que sufrió un esguince grado 1 durante la semifinal de ida de la UEFA Champions League (jugó infiltrado la vuelta y eso empeoró la lesión).

Álvarez se quedó haciendo fisioterapia en el gimnasio, sin realizar los entrenamientos diferenciados en el campo de juego junto a los otros tocados, como Nico Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel

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El cronograma de la Selección antes del amistoso contra Honduras

Este jueves 4 de junio, a las 18:00 de Kansas (20:00 de Argentina), la Selección tendrá su último entrenamiento antes de viajar hacia Houston. A diferencia de la practica del miércoles, que permitió la presencia de los medios de comunicación, esta será a puertas cerradas.

Ya el viernes 5 de junio, la delegación partirá por la tarde hacia Houston, donde enfrentará a Honduras. A las 17:30 hora local (19:30 Argentina), Lionel Scaloni dará una conferencia de prensa. Al término, el seleccionado entrenará en el en Kyle Field, College Station, practica que los medios de comunicación podrán presenciar durante los primeros 15 minutos.

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El avance que tuvo Paredes en la recuperación de su lesión

Este miércoles, el volante central dio muestras del progreso de su distensión en el isquiotibial derecho que recién ahora lo dejó salir al campo para hacer algunos movimientos en la práctica: tanto lunes como martes lo había hecho solo en el gimnasio, con la precaución del caso para intentar no exigirlo.

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El once que probó Scaloni para el amistoso con Honduras

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López

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La noticia del día: Dibu Martínez titular en el debut mundialista

La buena pasó por el arquero del Aston Villa. Dibu evoluciona correctamente de la fractura en el dedo anular de la mano derecha, su hueso está soldando correctamente y, pese a que continuará con la zona inmovilizada y el vendaje, su presencia ante Argelia no corre riesgo. Eso sí, no formará parte de ninguno de los amistosos para continuar con su recuperación.

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Las primeras imágenes de Lionel Messi:

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Honduras, amistoso pre Mundial:

Si bien la primera cita será este sábado ante Honduras, amistoso que Scaloni utilizará como plataforma de prueba para darle minutos a varios jugadores y ganar rodaje, similar a lo que ocurrirá el próximo martes contra Islandia, el gran objetivo de estos días es recuperar soldados para el debut con Argelia.

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Los primeros movimientos del plantel Albiceleste:

El grupo de lesionados trabajó aparte del resto del plantel. Se trató de Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás Paz, quienes trotaron e hicieron trabajos precompetitivos por su cuenta, alejados del grueso del plantel mientras avanzan con sus recuperaciones. Por el momento hay optimismo para que puedan estar en la Copa del Mundo, pero el cuerpo técnico seguirá de cerca sus avances en lo físico.

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La primera práctica en Kansas

Comenzó pasadas las 19.30 en el gimnasio y terminará después de las 21, aunque la prensa tiene acceso a los primeros 15 minutos de los trabajos en el campo de juego.

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