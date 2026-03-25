Sin Magis TV ni VPN: cómo ver gratis a Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón

Franco Colapinto ya tiene todo listo para debutar en el Gran Premio de Japón, que se disputará en el tradicional circuito de Suzuka y en horarios de madrugada para la Argentina. La buena noticia es que tras la caída de Magis TV y Xuper TV, apareció una alternativa para ver gratis la actividad del piloto argentino este fin de semana.

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Esta opción no requiere instalar una VPN ni utilizar trucos raros. Se trata de apps que se pueden descargar de forma gratuita desde un celular, smart TV o una TV Box y que permiten seguir en vivo la actividad del Gran Premio de Japón, en el que Colapinto intetará volver a sumar luego de haber finalizado 10° en el GP de China, disputado hace dos semanas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en el país, la transmisión oficial de la Fórmula 1 continúa disponible a través de Disney+ Premium, Fox Sports y F1 TV, aunque también hay opciones indirectas para acceder desde televisores con sistema Android o TV Box sin modificar la ubicación del usuario.

Cómo ver gratis a Franco Colapinto en el GP de Japón

Una de las formas más prácticas para seguir la actividad sin usar VPN es utilizar una TV Box con Android, que permite descargar aplicaciones compatibles desde Play Store y acceder a transmisiones disponibles en la región. Para hacerlo, el procedimiento es el siguiente:

Encender la TV Box y conectarla a internet

Ingresar a Play Store

Descargar aplicaciones compatibles con señales deportivas disponibles en Argentina

Acceder a la transmisión en vivo desde el televisor

Las apps gratuitas que hoy mejor están funcionado para ver a Franco Colapinto en el GP de Japón son TV Clásica y MLX TV. Ambas se pueden descargar desde la app Downloader y son opciones permiten ver la carrera en vivo sin necesidad de modificar la ubicación ni utilizar redes privadas virtuales.

Días y horarios del Gran Premio de Japón (hora argentina)

Por la ubicación geográfica del circuito de Suzuka, la actividad vuelve a desarrollarse en horarios nocturnos y de madrugada para el público argentino.

El cronograma completo es el siguiente:

Jueves 26 de marzo

Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30

Viernes 27 de marzo

Prácticas libres 2: 03.00 a 04.00

Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 03.00 a 04.00

Domingo 29 de marzo

Carrera: 02.00

FUENTE: Agencia NA