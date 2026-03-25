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Gabriel Batistuta habló con crudeza sobre la muerte de Maradona: "Murió solo y como un perro"

El ex delantero de la Selección Argentina y compañero del Diez, repasó el final de Diego Armando Maradona. Cuestionó el rol del entorno en sus últimos días y dejó definiciones sobre Lionel Messi.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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A más de cinco años de la muerte de Maradona, Batistuta volvió sobre uno de los episodios más impactantes del fútbol argentino reciente y lo hizo con crudeza. El ex goleador no esquivó el tema y dejó una reflexión que resonó por su dureza: aseguró que el ídolo “murió solo”, y vinculó ese desenlace a una vida sin límites, marcada por excesos que terminaron pasándole factura.

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No fue culpa de nadie. Si querés a alguien, tenés que ayudarlo cuando lo necesita, aunque sea difícil No fue culpa de nadie. Si querés a alguien, tenés que ayudarlo cuando lo necesita, aunque sea difícil

Lejos de buscar responsables directos, Batistuta eligió un enfoque introspectivo. En su análisis, planteó que el entorno tiene un rol clave cuando una persona atraviesa momentos críticos, aunque reconoció que no siempre es fácil intervenir. En ese sentido, hizo una autocrítica sobre las dificultades de acompañar a alguien en situaciones complejas, incluso cuando hay afecto de por medio.

La conversación también abrió la puerta a una comparación inevitable: Maradona versus Messi. Sin caer en rankings, el ex delantero optó por diferenciar antes que jerarquizar. Para él, se trata de dos figuras imposibles de medir con la misma vara, tanto por sus estilos de juego como por sus personalidades. Mientras destacó el talento innegable de Messi, subrayó que el carisma de Maradona era único, especialmente por su forma frontal de decir lo que pensaba sin preocuparse por agradar.

En cuanto al presente del capitán argentino, Batistuta relativizó el peso del título mundial en Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 dentro del debate histórico. Si bien reconoció que para los hinchas fue una conquista fundamental, consideró que no debería ser el único factor para evaluar su grandeza. Aun así, elogió la vigencia de Messi y su mentalidad competitiva, destacándolas como claves de su carrera.

Por último, el foco se trasladó al rol del delantero centro en el fútbol actual. Batistuta describió un escenario repleto de talento, donde elegir al mejor resulta cada vez más difícil. Mencionó nombres como Lautaro Martínez, Kylian Mbappé y Erling Haaland, y se detuvo especialmente en este último, a quien elogió por su voracidad goleadora y su instinto dentro del área.

Con declaraciones directas y sin rodeos, Batistuta dejó definiciones que invitan a repensar no solo el legado de las grandes figuras, sino también el rol humano detrás de los ídolos.

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