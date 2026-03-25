Humildad, trabajo a pulmón y mujeres al frente: Daniela Díaz y el corazón que sostuvo a Sportivo Divisadero

Mucho corazón y amor por la camiseta. En los clubes de pueblo, el fútbol no es solo un deporte, es una mezcla de identidad, pertenencia y refugio. Y así lo vive Daniela Díaz, quien hasta hace un tiempo vistió la banda de secretaria del Club Sportivo Divisadero . El cariño por la "Cenicienta" del oeste sarmientino no se gestó de un día para otro, llevó tiempo y fue el mismo sacrificio quien la hizo enamorarse. Un matriarcado estuvo al frente, se hizo eco de las necesidades de toda una institución y mostraron que con mucho trabajo, se puede.

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"Todo lo hicimos a pulmón", resumió Daniela, dejando en claro la realidad que atravesaban cada vez que les tocaba abrir las puertas del club. No fue sencillo el mandato, conseguir recursos era una tarea constante y a la vez desafiante. Rifas, ventas de comida y hasta aportes personales formaban parte del día a día para sostener al club y permitir que los chicos, quienes eran hijos, sobrinos y los mismos vecinos de la zona, pudieran competir.

Ante esto, el reto no fue solo económico. Hasta hace un tiempo, la institución atravesó un proceso particular: una comisión directiva integrada completamente por mujeres. Un cambio significativo en un ambiente históricamente dominado por hombres.

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"Nos tocó asumir en momentos muy difíciles, incluso con pérdidas familiares. Pero había que seguir adelante, porque esto era lo que nos gustaba", dijo Daniela a este medio. Lejos de achicarse, el grupo encontró en la adversidad una razón más para mantenerse unido y salir a flote. Ya no eran solo mamás, sino dirigentes con la responsabilidad entera de un club al hombro.

Daniela no llegó sola a esta pasión. Su historia estuvo atravesada por el club: su marido jugó allí, su hijo es futbolista de la Primera y hasta generaciones anteriores de la familia vistieron la camiseta tricolor de Divisadero. "Mi hijo podría haber jugado en otro lado, pero eligió este club. Y yo iba a estar donde estuviera él", afirmaba con convicción.

image Ismael Díaz, el hijo de Daniela, la ex Secretaria del Club Sportivo Divisadero.

En el Club Sportivo Divisadero, el club es familia. Y eso se nota tanto dentro como fuera de la cancha. La comisión no solo organizó lo institucional: también vendió entradas, acompañó a los chicos, coordinó actividades y sostuvo el funcionamiento diario. "Hacíamos de todo un poco", aseguró.

Uno de los momentos más emocionantes que recordó fue el campeonato obtenido tras 17 años de espera. "Llorábamos todos. Era un sacrificio enorme. Antes los seguíamos a ellos, a nuestros maridos. Después fue al revés, ellos nos siguieron a nosotra", relataba.

Ese logro deportivo abrió nuevas puertas, pero también nuevos desafíos. Participar en torneos regionales implicó gastos millonarios imposibles de afrontar sin ayuda externa. "Un viaje podía costar más de un millón y medio de pesos. Sin el apoyo de la municipalidad, no podíamos competir", explicaba.

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A pesar de todo, el club siguió. Y la gente acompañó. "El hincha de Divisadero era muy pasional. Perdiera o ganara, estaba siempre. Era como una familia", describía Daniela Díaz, la ex Secretaria.

Tras finalizar su mandato, Daniela y sus compañeras dejaron la conducción, pero no el vínculo. "Se va a extrañar, pero vamos a seguir como hinchas. Siempre vamos a estar", cerró emocionada, pero con un discurso firme de sentido de pertenencia y amor por los colores.

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