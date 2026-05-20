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El calvario de Mateo Kalejman: tras el robo de su notebook, denunció que le hackearon sus tarjetas

El ciclista sanjuanino y campeón argentino de contrarreloj Elite aseguró en redes sociales que realizaron compras con sus tarjetas de crédito luego del robo que sufrió días atrás en Buenos Aires. “Puede venir de ahí”, advirtió.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mateo Kalejman

La inseguridad volvió a golpear de cerca a Mateo Kalejman. El ciclista sanjuanino, referente de la selección argentina y actual campeón nacional de contrarreloj individual (CRI) en categoría Elite, denunció este miércoles un nuevo episodio delictivo que lo tiene como protagonista: según contó a través de sus redes sociales, le hackearon las tarjetas de crédito y detectó compras realizadas sin autorización.

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El deportista utilizó un video para hacer pública la situación y explicar el difícil momento que atraviesa. En su relato, vinculó este nuevo inconveniente con el robo sufrido apenas cuatro días atrás en Buenos Aires, cuando delincuentes le sustrajeron su notebook en un hecho que, según explicó, se habría originado tras un incidente con un conductor de Uber.

“Puede venir de ahí”, deslizó Kalejman al referirse al posible origen del hackeo, dejando entrever que la información de sus medios de pago podría haber quedado comprometida tras aquel episodio.

El robo de su computadora ya había generado malestar y preocupación, no solo por el valor material del equipo sino también por la información personal y deportiva que almacenaba.

Ahora, el panorama se agravó con movimientos sospechosos en sus cuentas y consumos que, según denunció, no fueron realizados por él. La situación obligó al sanjuanino a exponer públicamente el problema mientras intenta recuperar el control de sus finanzas y esclarecer qué ocurrió.

El video que compartió en sus redes:

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