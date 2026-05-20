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Aston Villa campeón

Dibu Martínez y Buendía conquistaron Europa y rompieron un maleficio que duró 25 años

En Estambul, el equipo inglés se consagró en Europa, con los dos marplatenses de titulares y Buendía decisivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Aston Villa volvió a conquistar Europa después de 25 años y lo hizo con fuerte acento argentino. El equipo inglés goleó 3-0 a Friburgo en Estambul y levantó la Europa League por primera vez en su historia, con Emiliano Martínez y Emiliano Buendía como protagonistas de una campaña histórica.

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La final empezó pareja, aunque Aston Villa tomó lentamente el control de la pelota y encontró espacios a partir de la movilidad de Buendía y las apariciones de Ollie Watkins. Friburgo intentó presionar alto durante el arranque, pero nunca logró sostener el ritmo del equipo de Unai Emery.

El alocado festejo de Dibu Martínez con Facundo Sava y su hermano Alejandro:

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