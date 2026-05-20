El Desafío Punta Negra entra en escena con tres días a puro trail

Del 22 al 24 de mayo de 2026 , la provincia de San Juan volverá a convertirse en el epicentro del trail running sudamericano con una nueva edición del Desafío Punta Negra , una de las competencias más convocantes y desafiantes del calendario continental.

Picó boleto Central se lució, goleó y viajó directo a octavos de final de la Copa Libertadores

Arbitraje polémico La furia de Paredes tras el polémico final en Boca-Cruzeiro: "Es una vergüenza"

Adventure Pro, organizador oficial del evento, cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan y ultima detalles para recibir a cientos de corredores provenientes de distintos puntos del país y del extranjero, quienes llegarán para vivir una experiencia única entre montañas, diques, senderos técnicos y paisajes imponentes en el departamento de Zonda.

Durante tres jornadas, el Desafío Punta Negra ofrecerá distancias para todos los niveles, desde los exigentes 100 kilómetros hasta categorías promocionales y recreativas, incluyendo la tradicional carrera Kids.

La llegada de corredores de todo el país para este Desafío se traduce en un importante impulso económico y turístico para la provincia de San Juan, posicionándola como un escenario de élite para el trail running gracias a sus imponentes paisajes precordilleranos; además también genera una alta ocupación hotelera, dinamiza la gastronomía local y reactiva el comercio.

Además, la visibilidad nacional que adquiere San Juan durante estos días, actúa como una vitrina promocional invaluable, consolidando a la provincia como un destino imperdible para el turismo, dejando una huella económica directa que beneficia a cientos de familias sanjuaninas.

Acreditaciones

Las acreditaciones oficiales se realizarán en el Camping Cerro Blanco en los siguientes días y horarios:

Viernes 22 de mayo → de 10:00 a 19:00

Sábado 23 de mayo → de 10:00 a 19:00

Cronograma oficial de competencia

Día 1 – Viernes 22 de mayo 100K → 22:00 Largada desde Camping Cerro Blanco

Día 2 – Sábado 23 de mayo

70K → 03:00 Largada desde Camping Cerro Blanco

42K → 07:00 Largada desde Camping Cerro Blanco

Día 3 – Domingo 24 de mayo

30K → 08:00 Largada desde Embarcadero Punta Negra

20K → 08:05 Largada desde Embarcadero Punta Negra

12K → 08:20 Largada desde Embarcadero Punta Negra

5K → 09:00 Largada desde Camping Cerro Blanco

Kids → 12:30 Actividad en Camping Cerro Blanco

Premiaciones y fiesta de cierre

La celebración final del Desafío Punta Negra se llevará adelante el domingo 24 de mayo desde las 21:30 en Ancestral Cervecería, donde corredores, equipos y acompañantes compartirán la tradicional fiesta de cierre y ceremonia de premiación.

Adventure Pro invita a toda la comunidad deportiva y al público en general a ser parte de un fin de semana histórico, en el marco de una competencia que continúa consolidándose como referencia del trail running en Sudamérica, combinando deporte, naturaleza, turismo y aventura en escenarios únicos de la provincia de San Juan.