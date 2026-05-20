miércoles 20 de mayo 2026
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EN VIVO, River-Bragantino: hora, formaciones y por dónde verlo

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El Millonario recibe este miércoles al conjunto brasileño en el Monumental por la quinta fecha del grupo H. Eduardo Coudet prepara un equipo alternativo pensando en la final del Apertura frente a Belgrano.

Por Redacción Tiempo de San Juan

EN VIVO

River Plate enfrentará esta noche desde las 21:30 a RB Bragantino en el estadio Monumental, en un partido clave por la Copa Sudamericana. Si gana, el equipo de Eduardo Coudet asegurará el primer puesto del grupo H y el pase a octavos de final. Sin embargo, el DT pondrá una formación muy alternativa, ya que el gran objetivo está puesto en la final del Torneo Apertura contra Belgrano.

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La probable formación de River

Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo González; Kevin Castaño; Juanfer Quintero o Santiago Lencina, Giuliano Galoppo, Maxi Meza; Ian Subiabre y Maxi Salas.

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Armani vuelve al arco

Con Santiago Beltrán suspendido por expulsión, Franco Armani tendrá su segundo partido del año defendiendo el arco millonario.

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Paulo Díaz recibió el alta médica

El defensor chileno volvió a estar disponible y podría regresar a la titularidad, aunque todavía no está al ciento por ciento desde lo físico.

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Coudet preserva titulares

Martínez Quarta, Colidio, Bustos, Vera y Freitas no fueron convocados para evitar riesgos antes de la final del domingo en Córdoba.

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Hora y TV para ver River vs. Bragantino

El encuentro comenzará a las 21:30 y será televisado por DirecTV Sports y la plataforma DGO.

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