El Desafío Ruta 40 vuelve a San Juan: cronograma completo de una semana a puro rally raid

San Juan volverá a ser epicentro del rally raid internacional con una nueva edición del Desafío Ruta 40, que se correrá del 24 al 29 de mayo y tendrá como base principal el Circuito San Juan Villicum. La carrera, una de las más importantes del continente, contará con la presencia de destacados pilotos de nivel mundial y compartirá parte de su recorrido con Mendoza.

Viral La foto de la megaestrella mundial que fue tomada en San Juan hace más de 40 años y es furor en redes

Le bajó el invicto Peñarol dio el golpe ante Desamparados y dejó al rojo vivo la pelea por los playoffs: cómo quedó la tabla.

La edición 2026 será la número 13 en la historia de la competencia y la novena vez que la provincia forme parte del recorrido. En esta oportunidad, el vivac ubicado en Albardón tendrá acceso libre y gratuito para el público entre las 11 y las 20:30 durante los días 24, 25, 28 y 29 de mayo.

San Juan ya fue protagonista en distintas ediciones anteriores del Desafío Ruta 40. Desde 2011 hasta 2024, la provincia recibió llegadas, largadas, etapas completas y prólogos, consolidándose como uno de los escenarios más importantes del rally raid argentino.

El cronograma completo

La actividad comenzará el domingo 24 de mayo con el prólogo para las categorías FIM (motos y quads) y Open. Será desde las 12 en Albardón, cerca de Ruta 40 y Campo Afuera, con un tramo cronometrado de 9 kilómetros.

Ese mismo día, los vehículos FIA —autos, Challenger y UTV— realizarán un shakedown en la misma zona, mientras que la largada simbólica se desarrollará desde las 19 en el Centro Cultural Conte Grand.

La primera etapa se disputará el lunes 25 de mayo con un recorrido en bucle que tendrá salida y llegada en el Villicum. El trazado irá hacia el norte sanjuanino, atravesando ríos secos, desiertos, pampas de grava y vegetación, incluyendo sectores cercanos a Mogna. La primera moto saldrá del campamento a las 6:45 y comenzará el especial a las 8:15.

El martes 26 se correrá la segunda etapa, que unirá San Juan con Mendoza. Los competidores enfrentarán dunas, salares y un recorrido compuesto en un 80% por arena. La primera moto partirá desde el Villicum a las 6:30 y largará el especial a las 8:15.

La tercera etapa será el miércoles 27 en San Rafael, Mendoza, con las emblemáticas Dunas de El Nihuil como escenario principal. El especial comenzará a las 8:30.

El jueves 28, la carrera regresará a San Juan con una etapa marcada por caminos montañosos, terrenos rocosos y sectores técnicos en la zona oeste de la provincia. La primera moto iniciará el especial a las 9:30.

Finalmente, el viernes 29 de mayo se disputará la quinta y última etapa. Tras salir desde Albardón, los pilotos se dirigirán hacia el norte provincial hasta Jáchal, recorriendo caminos de rally, ríos secos y pampas arenosas. La primera moto dejará el vivac a las 5:55 y comenzará el especial a las 9:30.

La ceremonia de premiación se realizará desde las 17 en la Plaza 25 de Mayo.

Desde la organización informaron además que las zonas habilitadas para espectadores se irán anunciando de manera progresiva, 72 horas antes de cada etapa. El jueves 21 de mayo se conocerán los primeros sectores disponibles para presenciar el prólogo.