Club Sportivo Divisadero, la "Cenicienta" del oeste sarmientino

En el oeste de Sarmiento , a más de 90 kilómetros de la capital provincial, el pequeño pueblo de Divisadero tiene un símbolo que une a toda la comunidad, el Club Sportivo Divisadero . Con apenas un puñado de años de historia, la institución se ganó un lugar especial en el fútbol departamental y en el corazón de sus vecinos.

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Fundado el 5 de enero de 2007, el club nació desde la humildad, con el empuje de los habitantes que querían darle un espacio de contención y deporte a los chicos del lugar. Aunque su vida institucional es corta, su crecimiento fue tan rápido como sorprendente y es que en poco tiempo logró hacerse notar en el fútbol local, ascendió en las competencias y llegó a lo más alto.

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El punto cúlmine llegó en septiembre de 2023, cuando el equipo se consagró campeón de la Liga Sarmientina de Fútbol. Ese logro le permitió disputar la Copa de Campeones, un sueño que no sólo celebraron jugadores e hinchas, sino también los más de 450 habitantes del pueblo, que encontraron en el club su principal espacio de encuentro y entretenimiento.

Con camiseta roja y blanca y banda cruzada, un diseño que recuerda al de River Plate, Divisadero también tiene su clásico regional frente a Boca de Los Berros, la institución de la localidad vecina ubicada a unos diez kilómetros.

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Pero más allá de los resultados deportivos, el club se sostiene sobre un fuerte entramado social. La institución compite con un plantel mayor en la liga y todas sus divisiones inferiores. Además, un pequeño grupo de chicos y chicas juegan al vóley en el playón del club.

Durante los último años, Sportivo Divisadero tuvo una particularidad que lo distingue: fue prácticamente un matriarcado. La comisión directiva estuvo integrada mayoritariamente por mujeres, muchas de ellas madres de jugadores de las inferiores que decidieron involucrarse para sostener el club.

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Así lo señaló Érica Gómez, ex tesorera de la institución, hincha y mamá de chicos que hoy siguen formándose en el club. “Esta es nuestra humilde institución, la que nos representa mucho cariño, algo que se transmite de generación en generación”, contó con orgullo. Para Gómez, el club es mucho más que un equipo de fútbol: es un espacio que atraviesa a las familias del pueblo. “Acá jugaron padres, tíos, primos y hoy juegan nuestros hijos, se están formando en el club”, describió.

Ese compromiso familiar fue el motor para que muchas mujeres tomaran el mando cuando el club atravesaba momentos difíciles. “Casi todas éramos mujeres las que formábamos parte de la comisión. Las madres nos hicimos cargo de la institución para saber dónde estaban nuestros hijos, acompañarlos y por eso asumimos el compromiso de estar acá”, explicó.

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“Acá nada es fácil, todo es a pulmón”, sostuvo la mujer que también cumplió roles en la atención de la cantina y en cualquier lugar donde hacía falta. Acorde, manifestó, el crecimiento del club nunca fue sencillo. En un pueblo pequeño y alejado de los grandes centros urbanos, cada avance requirió esfuerzo colectivo.

“Fue un matriarcado. Todas mujeres a la cabeza asumimos cuando veíamos que el club podía desarmarse o quedar en el abandono”, aseguró quien cumpliera el rol de dirigente.

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Para el cumplimiento de la tarea, el acompañamiento de las familias resulta fundamental. “Mi marido me acompaña y nos acompañan. Primero estaban ellos en la comisión y nosotras acompañábamos, después nos alternamos porque somos un equipo ideal”, manifestó la misma que aseveró que para muchas familias del pueblo, como la suya, el club se convirtió en una segunda casa.

“Los domingos son en familia, pero son acá, en el club”, reconoció.

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En un lugar donde las opciones de recreación son escasas, el fútbol se transformó en el gran punto de encuentro. Cada fin de semana, el pueblo se reúne alrededor de la cancha para alentar al equipo que representa a todos. “Divisadero es para mí la pasión, son nuestros colores. Queremos que nuestros chicos se queden acá, porque son el alma del club”, afirmó Gómez.

El objetivo siempre fue el mismo: abrir las puertas y contener a los más chicos. “Abrir las puertas del club para los que quieran venir, para que jueguen, se diviertan y encuentren contención fue nuestra misión”, expresó. Por eso, aunque el título de 2023 marcó un hito, en Divisadero saben que la verdadera victoria está en el día a día. “Es una rutina para nosotros estar acá y vivirlo”, confesó.

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Así, entre sacrificio, familias comprometidas y un pueblo que respira fútbol, el Sportivo Divisadero sigue escribiendo su propia historia. Una historia que empezó con humildad, como en los cuentos, y que todavía sueña con nuevos capítulos de gloria para la “Cenicienta” del oeste sarmientino.

El amor de la cantera, asegurado

Con su madre y su padre integrando la Comisión Directiva del club, Ismael Díaz, el pibe que juega de carrilero y que ya sabe lo que es salir campeón con Divisadero tiene muy claro el panorama. Y es que aseguró que nada lo haría irse de su querido cuadro, ni la más tentadora oferta.

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En 2024 levantó el trofeo de amo y señor con la Cuarta División y tanto para él como sus compañeros de equipo fue un sueño que se hizo realidad. Fueron los chicos de la cantera los que llevaron la fiesta al pueblo, los que se esforzaron, lucharon y derramaron lágrimas de felicidad al final.

De chiquito estuvo vinculado al club y por ello admitió que “el club es un amor para mí”. Con simpleza, describe las sensaciones que tiene por la camiseta y anticipa que su unión es por siempre. “Acá me voy a quedar para siempre. Yo no soy como otros jugadores que quieren ir a otros clubes, mi deseo es quedarme acá”, advirtió.

Hincha de River, reconoce que su simpatía por el Millonario no es tanto por sus títulos y su juego, sino más bien por los colores que comparte con Divisadero y por ello dice que sueña con jugar en Primera y salir campeón. “Sería muy hermoso ser campeón con el club que amo”, concluyó.