Tristeza en la Iglesia sanjuanina por la muerte del padre Daniel Ruarte

La organización Cáritas San Juan informó con profundo pesar el fallecimiento del padre Daniel Ruarte, quien desempeñaba su labor pastoral en la Parroquia del Espíritu Santo.

El sacerdote atravesaba una prolongada enfermedad y, a lo largo de su vida, se destacó por su cercanía con la comunidad, así como por su fuerte compromiso con los sectores más vulnerables.

Desde Cáritas manifestaron su acompañamiento a la familia, amigos y feligreses en este momento de dolor, y pidieron elevar oraciones por el eterno descanso del religioso, recordado por su vocación de servicio y entrega.

Compartí esta nota en redes sociales:







