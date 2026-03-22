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Luto

Tristeza en la Iglesia sanjuanina por la muerte del padre Daniel Ruarte

Se desempeñaba en la Parroquia del Espíritu Santo y era muy querido por los fieles. Murió tras pelear contra una dura enfermedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La organización Cáritas San Juan informó con profundo pesar el fallecimiento del padre Daniel Ruarte, quien desempeñaba su labor pastoral en la Parroquia del Espíritu Santo.

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El sacerdote atravesaba una prolongada enfermedad y, a lo largo de su vida, se destacó por su cercanía con la comunidad, así como por su fuerte compromiso con los sectores más vulnerables.

Desde Cáritas manifestaron su acompañamiento a la familia, amigos y feligreses en este momento de dolor, y pidieron elevar oraciones por el eterno descanso del religioso, recordado por su vocación de servicio y entrega.

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