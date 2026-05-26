Los puntos oscuros detrás de la decisión de demoler la Capilla de Villa Mercedes en Jáchal

La decisión de demoler la Capilla de Villa Mercedes en Jáchal por parte de la Iglesia ha generado un debate público en la comunidad, donde incluso manifestaron su postura influencers sanjuaninos. Los argumentos para consumar el derrumbe del patrimonio cultural tiene puntos oscuros o al menos poco claros que aún no han sido saldados.

Informes técnicos y desmentida de la Facultad de Arquitectura: autoridades eclesiásticas salieron públicamente a afirmar que la UNSJ, mediante la Facultad de Arquitectura, había autorizado la demolición del edificio amparándose en la seguridad pública. Sin embargo, la unidad académica salió a aclarar a través de un comunicado que en ningún momento elaboraron un informe al respecto. "La FAUD desmiente categóricamente haber elaborado, emitido o respaldado ningún tipo de informe o recomendación vinculada a dichas intervenciones", manifestaron de forma taxativa desde la institución universitaria.

Tampoco se ha dado a conocer la documentación detallada y completa por parte del INPRES que justifique la necesidad de efectuar el derrumbe del templo.

Declaratoria patrimonial: otro punto es que la Capilla de Villa Mercedes ha sido declarada como bien integrante del patrimonio cultural y natural de la provincia de San Juan en la categoría de solar histórico por la ley Nº 2011-F . De acuerdo a especialistas en materia legal sobre asuntos vinculados al patrimonio cultural, la declaratoria incluye al edificio, por lo que el Gobierno debería hacer todo lo posible y a su alcance para preservar la construcción histórica. Sobre lo anterior, aún no se ha manifestado públicamente la Dirección de Patrimonio Cultural pese a las consultas de este medio.

Alternativas para conservar la Capilla de Villa Mercedes: desde la Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino (ACCODEPAS) sostuvieron que los informes técnicos del INPRES sobre la Capilla han sido “prospecciones fotográficas" en lugar de ser un diagnóstico detallado sobre las patologías del edificio. “Para dar un diagnóstico serio de 'riesgo inminente', se debería pelar al menos el 80% de los revoques para ver el estado real del muro, algo que no se ha hecho”, señaló Leonardo Correa Fili, referente de la entidad.

Ante esta situación, proponen consolidar la capilla histórica como un "testimonio vivo" con circulación restringida y construir una iglesia nueva en un terreno cercano, citando como ejemplo local positivo el templo de Santo Domingo en Rodeo o la ciudad de Salamanca, que tiene dos catedrales.

Todavía ninguna autoridad del Arzobispado de Cuyo salió a dar a conocer si consultaron a expertos en materia patrimonial antes de tomar la drástica resolución de tirar abajo el templo. Ana Pochi, investigadora del Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat (IRPHA-CONICET) de la Facultad de Arquitectura de la UNSJ, dijo que “no hay ningún informe técnico pertinente que avale la demolición porque no se hizo ese diagnóstico previo ni estudios”. “Para cualquier edificio patrimonial histórico lo importante es hacer un diagnóstico fehaciente de materialidad, cómo está la estructura, todo lo que tiene que ver con las lesiones y las patologías, saber las causas para poder combatirlas y así plantear posibles soluciones, la que sea necesaria y pertinente”, explicó.