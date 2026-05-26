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Rawson en Comunidad

Con servicios, ferias y actividades culturales, Rawson pone en marcha un nuevo programa barrial

El nuevo programa municipal busca acercar servicios, asesoramiento y actividades integrales a distintos barrios del departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Municipalidad de Rawson lanzará este miércoles la primera jornada de “Rawson en Comunidad”, un nuevo programa municipal que busca acercar servicios, actividades y asesoramiento directamente a los barrios del departamento.

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La actividad inaugural se realizará el miércoles 27 de mayo, desde las 15 horas, en el playón del Barrio Valle Grande, donde vecinos y vecinas podrán acceder de manera gratuita a múltiples propuestas impulsadas por distintas áreas del municipio.

Según informaron desde la comuna, la iniciativa tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre el municipio y la comunidad, generando espacios de encuentro, escucha y acompañamiento territorial. El programa prevé desarrollarse una o dos veces por semana en diferentes sectores del departamento.

Durante esta primera edición se llevarán adelante operativos integrales de limpieza, mejoras de alumbrado y mantenimiento de espacios públicos. Además, habrá acciones vinculadas a zoonosis, prevención de vectores y concientización sobre el chagas, junto con atención vecinal mediante LITO, el asistente virtual municipal, y el operativo “Rentas en tu Barrio”.

También participarán distintas áreas de Desarrollo Humano Integral con propuestas relacionadas al abordaje territorial, juventudes, género, familia y salud comunitaria.

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La jornada incluirá además actividades recreativas y culturales para toda la familia, como kermés deportiva, espectáculos de folklore, teatro, talleres para mujeres y muralismo comunitario. A esto se sumarán espacios de asesoramiento en empleo, oficios, educación y formación.

En paralelo, los vecinos podrán acceder a la Feria de Emprendedores y al programa Punto Ahorro, con bolsón verde, yogurt social, productos esenciales a precios accesibles y garrafa social.

Asimismo, habrá actividades vinculadas a alimentación saludable, cocina económica, educación alimentaria y talleres comunitarios.

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó la importancia de esta nueva propuesta y señaló: “Queremos un municipio cada vez más cerca de los vecinos, escuchando sus necesidades y acercando soluciones concretas a cada barrio. ‘Rawson en Comunidad’ representa justamente eso: presencia, cercanía y trabajo conjunto con toda la comunidad”.

Además, remarcó que esta primera jornada “marca el inicio de un programa que recorrerá distintos sectores del departamento con servicios, actividades y oportunidades para todas las familias rawsinas”.

Desde la Municipalidad invitaron a los vecinos del Barrio Valle Grande y zonas aledañas a participar de esta primera edición, que apunta a construir una ciudad “más integrada, participativa y cercana”.

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