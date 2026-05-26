Con servicios, ferias y actividades culturales, Rawson pone en marcha un nuevo programa barrial

La Municipalidad de Rawson lanzará este miércoles la primera jornada de “Rawson en Comunidad”, un nuevo programa municipal que busca acercar servicios, actividades y asesoramiento directamente a los barrios del departamento.

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La actividad inaugural se realizará el miércoles 27 de mayo, desde las 15 horas, en el playón del Barrio Valle Grande, donde vecinos y vecinas podrán acceder de manera gratuita a múltiples propuestas impulsadas por distintas áreas del municipio.

Según informaron desde la comuna, la iniciativa tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre el municipio y la comunidad, generando espacios de encuentro, escucha y acompañamiento territorial. El programa prevé desarrollarse una o dos veces por semana en diferentes sectores del departamento.

Durante esta primera edición se llevarán adelante operativos integrales de limpieza, mejoras de alumbrado y mantenimiento de espacios públicos. Además, habrá acciones vinculadas a zoonosis, prevención de vectores y concientización sobre el chagas, junto con atención vecinal mediante LITO, el asistente virtual municipal, y el operativo “Rentas en tu Barrio”.

También participarán distintas áreas de Desarrollo Humano Integral con propuestas relacionadas al abordaje territorial, juventudes, género, familia y salud comunitaria.

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La jornada incluirá además actividades recreativas y culturales para toda la familia, como kermés deportiva, espectáculos de folklore, teatro, talleres para mujeres y muralismo comunitario. A esto se sumarán espacios de asesoramiento en empleo, oficios, educación y formación.

En paralelo, los vecinos podrán acceder a la Feria de Emprendedores y al programa Punto Ahorro, con bolsón verde, yogurt social, productos esenciales a precios accesibles y garrafa social.

Asimismo, habrá actividades vinculadas a alimentación saludable, cocina económica, educación alimentaria y talleres comunitarios.

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó la importancia de esta nueva propuesta y señaló: “Queremos un municipio cada vez más cerca de los vecinos, escuchando sus necesidades y acercando soluciones concretas a cada barrio. ‘Rawson en Comunidad’ representa justamente eso: presencia, cercanía y trabajo conjunto con toda la comunidad”.

Además, remarcó que esta primera jornada “marca el inicio de un programa que recorrerá distintos sectores del departamento con servicios, actividades y oportunidades para todas las familias rawsinas”.

Desde la Municipalidad invitaron a los vecinos del Barrio Valle Grande y zonas aledañas a participar de esta primera edición, que apunta a construir una ciudad “más integrada, participativa y cercana”.