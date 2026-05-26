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Medida de fuerza

Más de 65% de acatamiento en el paro universitario que comenzó este martes y se extenderá hasta el viernes

La medida de fuerza por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario comenzó este martes y, según informaron, con un alto acatamiento en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
paro docente en la UNSJ.webp

Una nueva semana de protestas universitarias comenzó este martes en todo el país y San Juan no quedó al margen. La medida, impulsada por la conducción de CONADU Histórica, se extenderá hasta el viernes y apunta contra el Gobierno nacional de Javier Milei por la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

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En la provincia, la huelga cuenta con la adhesión de los gremios Adicus y SiDUNSJ, desde donde aseguraron que el nivel de acatamiento supera el 65% en promedio dentro de las distintas unidades académicas. Según explicaron desde ambas organizaciones, el porcentaje podría haber sido aún mayor, aunque varios docentes decidieron asistir para tomar exámenes recuperatorios y permitir que los estudiantes puedan mejorar sus calificaciones.

El conflicto universitario se da en continuidad con la cuarta Marcha Federal Universitaria realizada el pasado 12 de mayo en distintos puntos de Argentina. En ese marco, además del paro docente, las universidades nacionales llevan adelante clases abiertas, intervenciones callejeras y diferentes acciones destinadas a visibilizar el reclamo por mayor financiamiento para el sistema educativo superior.

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