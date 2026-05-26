martes 26 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Causa Cuadernos: declaró la ex esposa de Centeno, dijo que vio los cuadernos y confirmó que ella fue su "testaferro"

Hilda Horowitz fue citada para declarar, este martes, ante los tribunales de Comodoro Py y aseguró que su ex marido “utilizó su nombre para muchas cosas”.

Por Agencia NA
image

La ex esposa de Oscar Centeno, Hilda Horowitz, se presentó este martes en los tribunales de Comodoro Py para declarar en la Causa Cuadernos y confirmó que vio las anotaciones que realizaba su ex marido y, además, confesó que ofició como su “testaferro” para la compra de un vehículo: “Usó mi nombre para muchas cosas”, señaló.

Lee además
giro en la causa cuadernos: el portero del edificio de cristina kirchner admitio que mintio, presionado por la justicia
Marcha atrás

Giro en la Causa Cuadernos: el portero del edificio de Cristina Kirchner admitió que mintió, presionado por la Justicia
tension con la cgt: el gobierno declara en crisis a otras cinco obras sociales
Salud

Tensión con la CGT: El Gobierno declara en crisis a otras cinco obras sociales

Alrededor de las 8:30, Horowitz presentó su testimonio ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF) en el que confesó que los cuadernos estaban escondidos en su ropero y que el ex chofer realizaba las anotaciones por miedo a quedarse sin trabajo.

"Los cuadernos sí los vi. Estaban en el armario del dormitorio y ahí tenía todo: los cuadernos, las libretas, las carpetas de los autos, las casas. Él (Centeno) registraba todo por si alguna vez, cuando terminara la gestión y lo dejaban sin trabajo", declaró.

También, contó que cuando su ex marido llegaba a su casa alcoholizado, los fines de semana, le describía cómo se acomodaban los fajos de billetes dentro de los bolsos y que se quejaba por recibir "migajas" en relación a lo recaudado: "Yo lo llevé a afanar y me tiró migajas", citó textualmente su ex mujer.

Paralelamente, aseguró que el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, "hizo desaparecer" algunas de las anotaciones; explicó que, durante un viaje de Centeno a Salta, fotocopió los papeles de los vehículos y propiedades y se los entregó a la ex secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, para que los cuidara, sin embargo, la mujer "los rompió, los quemó y los desapareció".

Para finalizar, afirmó haber sido usada como testaferro durante los años que convivieron, entre el 2006 y el 2016, y explicó que Centeno compraba propiedades y vehículos, y que después la llevaba a firmar los formularios de transferencia automotor.

Confirmó que figuró como la titular de un Peugeot 408, que en los hechos pertenecía a Centeno, con el fin de encubrir su patrimonio y detalló la compra en efectivo y en dólares de un departamento y la adquisición de varios autos Toyota que, posteriormente, fueron puestos a trabajar dentro del propio Ministerio de Planificación.

Por último, aclaró que su verdadera intención inicial, cuando realizó la denuncia en 2017, no fue por despecho, sino para buscar protección judicial y poder dejar registro de las golpizas que recibía de parte de Centeno: "Lo hice para que quede claro que me cagó a trompadas", agregó.

Luego de su separación, le exigió a Centeno que le diera dinero y, según lo declarado, el ex chofer le pagó cuotas mensuales, financiada por el propio Baratta, para garantizar su silencio.

Temas
Seguí leyendo

Orrego busca opciones financieras internacionales para reactivar la Ruta 40 Sur y mejorar otras

Milei logra un 37,2% de apoyo, pero quienes buscan un cambio suman un 61,5%

El Gobierno envió al Congreso el Súper RIGI y la ley de lobby

San Juan y Nación activaron los Centros de Familia y los Centros Faro: cómo funcionan

Intervención judicial de la UOM: convocan a un abrazo simbólico de la sede

Una histórica marca deja de fabricar autos en la Argentina, e importará desde Brasil y Europa

Universidad Di Tella: volvió a caer el índice de confianza en el gobierno de Javier Milei

Myriam Bregman: La "rusa" que prefirió hablar de cosas imposibles

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san juan y nacion activaron los centros de familia y los centros faro: como funcionan
Beneficios

San Juan y Nación activaron los Centros de Familia y los Centros Faro: cómo funcionan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió
Detalles

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto
Tragedia

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto

Video: quería quemar a su ex pareja con una molotov y lo detuvieron tras una cinemátográfica persecución por la ruta
Imágenes

Video: quería quemar a su ex pareja con una molotov y lo detuvieron tras una cinemátográfica persecución por la ruta

Una histórica marca deja de fabricar autos en la Argentina, e importará desde Brasil y Europa
Trabajo

Una histórica marca deja de fabricar autos en la Argentina, e importará desde Brasil y Europa

Gentileza Albardón Noticia.
Siniestro vial

Impactante choque entre dos camionetas en Albardón: una terminó volcada

Te Puede Interesar

Dónde se originó el gran incendio en Rivadavia: en video, cómo sofocaron las llamas
Imágenes

Dónde se originó el gran incendio en Rivadavia: en video, cómo sofocaron las llamas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Paseo Libertad no prevé cambios de cartelería en lo inmediato ante la llegada de La Anónima a l administración del supermercado.
Cambios en el shopping de Capital

El Paseo Libertad sigue funcionando sin cambios y La Anónima abrirá el 12 de junio: qué pasará con los carteles gigantes

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas
Dolor

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas

La historia de la joyita sanjuanina que vive en Estados Unidos, vestirá la camiseta de Uruguay y será compañero del hijo de Forlán
El video

La historia de la joyita sanjuanina que vive en Estados Unidos, vestirá la camiseta de Uruguay y será compañero del hijo de Forlán

El deporte volvió a empujar al turismo en San Juan: más de $8 mil millones en tres días
Oficial

El deporte volvió a empujar al turismo en San Juan: más de $8 mil millones en tres días