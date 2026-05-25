Universidad Di Tella: volvió a caer el índice de confianza en el gobierno de Javier Milei

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) , elaborado mensualmente por la Universidad Torcuato Di Tella, reveló que en mayo de 2026 la confianza en la administración de Javier Milei se situó en 1,99 puntos , lo que representa una disminución del 1,6% respecto a abril . Con este resultado, el gobierno acumula seis meses consecutivos a la baja desde diciembre de 2025, marcando una tendencia sostenida de erosión en la percepción pública.

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La contracción acumulada del índice desde el cierre del año pasado asciende al 19,2% , mientras que la caída interanual respecto a mayo de 2025 es del 18,7%. Durante el transcurso de 2026, el indicador ha mostrado retrocesos constantes: enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%) y mayo (-1,6%). Actualmente, el promedio de la gestión de Milei desciende a 2,41 puntos, el valor más bajo registrado desde el inicio de su mandato.

Al analizar el mes 30 de gestión, el informe compara el desempeño de Milei con administraciones anteriores:

Es un 2,6% menor al que tenía Mauricio Macri en el mismo período (2,04 puntos).

al que tenía Mauricio Macri en el mismo período (2,04 puntos). Es un 17,8% inferior al registro de Néstor Kirchner (2,42 puntos).

al registro de Néstor Kirchner (2,42 puntos). Sin embargo, se mantiene un 42% por encima de la confianza que inspiraba Alberto Fernández en su mes 30 (1,40 puntos).

Desglose por componentes y demografía

El retroceso de mayo se explica principalmente por la caída en tres de los cinco componentes del ICG. El ítem de Capacidad descendió un 5,6% (2,36 puntos), alcanzando un nuevo mínimo para la gestión libertaria. La "Preocupación por el interés general" y la "Honestidad" también mostraron sus registros más bajos en lo que va del año. En contraste, la "Evaluación general del gobierno" experimentó una leve mejora del 3%.

La segmentación de los datos arroja divergencias notables:

Brecha de Género: La confianza entre las mujeres sufrió una caída pronunciada del 13% (1,61 puntos), mientras que entre los hombres el índice subió un 6% (2,29 puntos), ampliando la brecha entre ambos sexos a 0,68 puntos.

La confianza entre las mujeres sufrió una caída pronunciada del (1,61 puntos), mientras que entre los hombres el índice subió un 6% (2,29 puntos), ampliando la brecha entre ambos sexos a 0,68 puntos. Edad: El grupo de 18 a 29 años sigue siendo el que mejor valora la gestión (2,15 puntos), a pesar de una caída del 5,3%. El segmento de 30 a 49 años registró la contracción más fuerte con un 11,3% .

El grupo de 18 a 29 años sigue siendo el que mejor valora la gestión (2,15 puntos), a pesar de una caída del 5,3%. El segmento de 30 a 49 años registró la contracción más fuerte con un . Nivel Educativo y Geografía: La caída más abrupta por nivel de instrucción se dio entre quienes tienen educación primaria (-25%), mientras que geográficamente el índice es más bajo en el Gran Buenos Aires (GBA) en comparación con CABA y el interior del país.

El factor económico

El informe destaca una correlación directa entre las expectativas económicas y la confianza política. Entre los ciudadanos que anticipan una mejora económica para el próximo año, el ICG es muy alto (4,17 puntos). Por el contrario, entre quienes tienen una visión pesimista y esperan un deterioro, el índice de confianza en el gobierno se desploma a niveles marginales de apenas 0,37 puntos.