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Estudio

Universidad Di Tella: volvió a caer el índice de confianza en el gobierno de Javier Milei

La caída más profunda de mayo se sintió entre las personas de 30 a 49 años y en los sectores con educación primaria, donde la confianza retrocedió un 25%. En contraste, los jóvenes de 18 a 29 años y los residentes del interior del país siguen siendo el principal sostén del índice.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado mensualmente por la Universidad Torcuato Di Tella, reveló que en mayo de 2026 la confianza en la administración de Javier Milei se situó en 1,99 puntos, lo que representa una disminución del 1,6% respecto a abril. Con este resultado, el gobierno acumula seis meses consecutivos a la baja desde diciembre de 2025, marcando una tendencia sostenida de erosión en la percepción pública.

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Tendencia negativa y comparación histórica

La contracción acumulada del índice desde el cierre del año pasado asciende al 19,2%, mientras que la caída interanual respecto a mayo de 2025 es del 18,7%. Durante el transcurso de 2026, el indicador ha mostrado retrocesos constantes: enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%) y mayo (-1,6%). Actualmente, el promedio de la gestión de Milei desciende a 2,41 puntos, el valor más bajo registrado desde el inicio de su mandato.

Al analizar el mes 30 de gestión, el informe compara el desempeño de Milei con administraciones anteriores:

  • Es un 2,6% menor al que tenía Mauricio Macri en el mismo período (2,04 puntos).
  • Es un 17,8% inferior al registro de Néstor Kirchner (2,42 puntos).
  • Sin embargo, se mantiene un 42% por encima de la confianza que inspiraba Alberto Fernández en su mes 30 (1,40 puntos).

Desglose por componentes y demografía

El retroceso de mayo se explica principalmente por la caída en tres de los cinco componentes del ICG. El ítem de Capacidad descendió un 5,6% (2,36 puntos), alcanzando un nuevo mínimo para la gestión libertaria. La "Preocupación por el interés general" y la "Honestidad" también mostraron sus registros más bajos en lo que va del año. En contraste, la "Evaluación general del gobierno" experimentó una leve mejora del 3%.

La segmentación de los datos arroja divergencias notables:

  • Brecha de Género: La confianza entre las mujeres sufrió una caída pronunciada del 13% (1,61 puntos), mientras que entre los hombres el índice subió un 6% (2,29 puntos), ampliando la brecha entre ambos sexos a 0,68 puntos.
  • Edad: El grupo de 18 a 29 años sigue siendo el que mejor valora la gestión (2,15 puntos), a pesar de una caída del 5,3%. El segmento de 30 a 49 años registró la contracción más fuerte con un 11,3%.
  • Nivel Educativo y Geografía: La caída más abrupta por nivel de instrucción se dio entre quienes tienen educación primaria (-25%), mientras que geográficamente el índice es más bajo en el Gran Buenos Aires (GBA) en comparación con CABA y el interior del país.

El factor económico

El informe destaca una correlación directa entre las expectativas económicas y la confianza política. Entre los ciudadanos que anticipan una mejora económica para el próximo año, el ICG es muy alto (4,17 puntos). Por el contrario, entre quienes tienen una visión pesimista y esperan un deterioro, el índice de confianza en el gobierno se desploma a niveles marginales de apenas 0,37 puntos.

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