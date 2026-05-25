Intervención judicial de la UOM: convocan a un abrazo simbólico de la sede

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) realizará mañana junto a un grupo de gremios un abrazo simbólico en la sede del sindicato en respuesta al reciente fallo judicial que determinó la intervención y desplazamiento de sus autoridades encabezadas por Abel Furlán.

Resolución La Justicia anuló las elecciones de la UOM y dispuso desplazar a Furlán e intervenir el gremio

La concentración tendrá lugar a las 12 hs en Adolfo Alsina 485, en la Ciudad de Buenos Aires, con la confirmación de la presencia de gremios de las dos CTA, del Frente Sindical (FreSU), de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de la Mesa Sindical y de la Federación Aceitera, que incluso impulsó el reclamo de un paro nacional en rechazo al fallo.

Los manifestantes exigirán el cese inmediato de la intervención judicial y la restitución inmediata de las autoridades electas.

De no revertirse la situación, diversas organizaciones ya anticiparon que acompañarán a la UOM en la profundización de un plan de lucha a nivel nacional.

El viernes, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la Ciudad anuló la elección nacional de la UOM, desplazó de su cargo al secretario general Abel Furlán, que había sido reelecto en esos comicios, y dispuso la intervención judicial del gremio por un plazo de 180 días en el que se volverá a realizar la votación.

La decisión además declaró nulos los comicios realizados en la seccional Campana de la UOM, por lo cuales se había originado de una causa impulsada por la opositora Lista Naranja, que había denunciado irregularidades en el proceso electoral realizado entre el 2 y el 4 de marzo de 2026.

La resolución judicial sostuvo que las elecciones en Campana y la nacional celebrada el 18 de marzo eran “inescindibles”, por lo que la nulidad de la primera arrastró la invalidez de la segunda.