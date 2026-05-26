"Desde el árido de Lomas de las Tapias hasta el mar de La Higuera en Chile", un proyecto de San Juan que se volvió binacional

Los estudiantes universitarios de la licenciatura en Turismo y del Profesorado de Física y Química de la Facultad de Filosofía de la UNSJ salieron a la calle a realizar sus prácticas y a intercambiar saberes con alumnos de secundaria de la Escuela EPET N°9 de Ullum. Actualmente trabajan en torno al Área Protegida Lomas de las Tapias y este fin de semana se sumó una delegación de La Higuera, Coquimbo, Chile, para llevar la propuesta a esa localidad. Una iniciativa que se ha expandido a nivel binacional para replicar este modelo educativo en su territorio.

“Desde el árido de Lomas de las Tapias hasta el mar de La Higuera”, tal el nombre designado, pasó de ser un proyecto de extensión a una práctica socioeducativa (PSE) que integra a diversos niveles institucionales, a partir de la iniciativa de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Intervienen estudiantes de la Cátedra de las Ciencias de la Tierra del profesorado de Física y Química, y de Servicios Turísticos II de la licenciatura en Turismo; los séptimos años de la Escuela EPET N° 9 René Favaloro de Ullum, además de contar con personal de ese municipio y de Guardaparques de la provincia. “El desarrollo de la salida de campo es la primera etapa, pero habrá una segunda. Después iremos a Chile para vincular los equipos técnicos y docentes de las dos instituciones educativas y también los estudiantes de la EPET y la Escuela Pedro Pablo de Chile. El proyecto toma una impronta binacional que genera antecedentes que no teníamos en la Universidad Nacional de San Juan”, indica Edith Liquitay, coordinadora de la propuesta.

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El camino recorrido

Todo comenzó con una primera vinculación con la escuela técnica de Ullum, luego realizaron distintas instancias de encuentro y de intercambio, con el equipo docente, con el municipio, visitaron el área protegida y comenzaron a configurar el proyecto. La idea es tener diálogo, poner en valor no solo las opiniones, sino los saberes de cada institución y de cada una de las personas que integran el proyecto.

Actualmente trabajan en la creación de la marca turística Ullum y harán lo propio con la marca La Higuera, mientras que los estudiantes de Física y Química abordan contenidos relacionados con la materia “Ciencias de la tierra”, como la paleontología y la estratigrafía

edu5 Salida a Lomas de las Tapias junto a miembros de la Corporación Turística de La Higuera, Coquimbo, Chile.

“El momento cumbre es el intercambio en el campo, donde nuestros estudiantes se mezclan con los de la secundaria y se genera este diálogo”, explica Edith quien además destaca que intercambian nomenclaturas científicas y locales sobre la flora de la región

Esta metodología se basa en la premisa que dice “no se puede cuidar ni proteger lo que no se conoce”, buscando que los jóvenes de Ullum valoren y protegan la riqueza de su propio departamento, sobre todo de la zona de Lomas de las Tapias donde se han encontrado sedimentos y fósiles que tienen muchísimos millones de años de antigüedad.

Proyección internacional

Este año, el proyecto dio un salto inesperado hacia la internacionalización tras el vínculo establecido con el municipio de La Higuera, Región de Coquimbo, Chile, donde se decidió replicar la práctica socioeducativa en territorio chileno

Por ese motivo, este fin de semana llegó a la provincia una delegación de la Corporación de Turismo de La Higuera integrada por Gabriel Andrés Aguilera Orellana, Daniel Alejandro Ape Osorio, María Pinto García y Marcelo Villalobos Sabando, para hacer tarea de campo junto a docentes y alumnos.

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“La experiencia de este encuentro fue profundamente enriquecedora porque nos permitió compartir miradas y desafíos comunes entre territorios que entienden el turismo como una herramienta de desarrollo sostenible y de integración cultural. Vemos una enorme proyección para trabajar entre La Higuera y San Juan en iniciativas de turismo responsable, intercambio académico, fortalecimiento de comunidades locales y puesta en valor del patrimonio natural que une a ambos destinos”, dijo Villalobos, presidente de la Corporación de Turismo Sostenible de La higuera.

El objetivo es que, durante el segundo cuatrimestre, el equipo argentino viaje a Chile para desarrollar una guía de campo similar en la comuna de La Higuera, un área que cuenta con nueve islas y zonas protegidas, planteando un desafío académico en un contexto ambiental totalmente diferente.

Impacto en la comunidad

Más allá de los contenidos curriculares, el proyecto tiene un fuerte componente social. Las autoridades del municipio de Ullum y de la Escuela han manifestado su agradecimiento por la apertura de horizontes para los jóvenes de la zona, mientras que la universidad busca, mediante visitas guiadas y una oferta educativa personalizada, que los estudiantes secundarios vean a la educación superior como una opción real para su futuro.

Como señala el equipo docente, la meta es que puedan trabajar en su propio departamento conociendo y potenciando sus riquezas naturales.