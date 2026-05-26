El Parque Solar Ullum Alfa tendrá capacidad para abastecer a 50.000 viviendas y avanza con un 43% de obra

El gobernador Marcelo Orrego recorrió este martes el avance del Parque Solar Ullum Alfa, una de las obras energéticas más relevantes en ejecución en la provincia, ubicada en el departamento Ullum.

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Se trata de un proyecto de 50 megavatios (MW) de potencia que, una vez en funcionamiento, tendrá capacidad para abastecer el consumo eléctrico promedio de unas 50.000 viviendas, consolidando el perfil de San Juan como uno de los principales polos de energía solar del país.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno provincial a través de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) y forma parte de una estrategia para ampliar la capacidad de generación eléctrica, fortalecer el sistema energético y avanzar hacia una matriz más limpia y eficiente.

Durante la visita, Orrego destacó la magnitud del emprendimiento: “Esto es muy importante para el desafío del mundo que viene. Este parque es el más grande de la provincia”, señaló.

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La obra está a cargo de IMPSA, bajo supervisión técnica de EPSE, y presenta actualmente un avance del 43%. En esta etapa, los trabajos se concentran en el inicio del montaje electromecánico y en tareas preparatorias para su futura puesta en marcha.

El parque se desarrolla sobre un predio de 170 hectáreas, sobre la Ruta Provincial 54, y se integra al complejo “Parque Solar Ullum”, un polo energético de más de 1.000 hectáreas donde la provincia proyecta alcanzar entre 330 y 360 MW de potencia instalada.

Una vez operativo, Ullum Alfa generará cerca de 800.000 MWh anuales, aportando energía renovable al sistema eléctrico nacional. La infraestructura incluirá 79.650 paneles solares bifaciales, más de mil seguidores solares (trackers), 160 inversores y ocho centros de transformación, además de sistemas de monitoreo y control remoto.

Los trackers —estructuras que siguen la trayectoria del sol— permitirán optimizar la producción energética a lo largo del día, mejorando la eficiencia del parque.

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En cuanto al impacto laboral, actualmente la obra emplea a unos 80 trabajadores, aunque se prevé que ese número supere los 140 en los picos de mayor actividad. Entre las tareas en ejecución se destacan la instalación de estructuras metálicas, obras civiles en la sala de control, apertura de canalizaciones y construcción de caminos internos.

Además, la energía generada será evacuada mediante una línea de media tensión hacia la Estación Transformadora Solar Ullum, que se encuentra en proceso de ampliación, mientras que el monitoreo podrá realizarse de forma remota desde el centro de control de EPSE.

El proyecto cuenta con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental y se enmarca en una política que apunta a atraer inversiones, generar empleo calificado y potenciar el desarrollo energético provincial.

Actualmente, San Juan concentra más del 50% de los paneles solares instalados del país y se posiciona como el principal productor de energía fotovoltaica a nivel nacional, acompañando el crecimiento industrial, minero y productivo con mayor capacidad energética.