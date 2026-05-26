martes 26 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Energía

El Parque Solar Ullum Alfa tendrá capacidad para abastecer a 50.000 viviendas y avanza con un 43% de obra

El proyecto, ubicado en Ullum y con un avance del 43%, aportará energía limpia al sistema nacional y forma parte de la estrategia provincial para ampliar la generación eléctrica y atraer inversiones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
f40b58fe-6c09-4819-8f02-2704d77d636e

El gobernador Marcelo Orrego recorrió este martes el avance del Parque Solar Ullum Alfa, una de las obras energéticas más relevantes en ejecución en la provincia, ubicada en el departamento Ullum.

Lee además
con orrego presente, 105 familias que accedieron a su casa propia en ullum
Bº Sierra de la Invernada

Con Orrego presente, 105 familias que accedieron a su casa propia en Ullum
ullum: reconstruiran el caps y buscan mejorar la atencion sanitaria en uno de los departamentos mas alejados
Obras

Ullum: reconstruirán el CAPS y buscan mejorar la atención sanitaria en uno de los departamentos más alejados

Se trata de un proyecto de 50 megavatios (MW) de potencia que, una vez en funcionamiento, tendrá capacidad para abastecer el consumo eléctrico promedio de unas 50.000 viviendas, consolidando el perfil de San Juan como uno de los principales polos de energía solar del país.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno provincial a través de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) y forma parte de una estrategia para ampliar la capacidad de generación eléctrica, fortalecer el sistema energético y avanzar hacia una matriz más limpia y eficiente.

Durante la visita, Orrego destacó la magnitud del emprendimiento: “Esto es muy importante para el desafío del mundo que viene. Este parque es el más grande de la provincia”, señaló.

image

La obra está a cargo de IMPSA, bajo supervisión técnica de EPSE, y presenta actualmente un avance del 43%. En esta etapa, los trabajos se concentran en el inicio del montaje electromecánico y en tareas preparatorias para su futura puesta en marcha.

El parque se desarrolla sobre un predio de 170 hectáreas, sobre la Ruta Provincial 54, y se integra al complejo “Parque Solar Ullum”, un polo energético de más de 1.000 hectáreas donde la provincia proyecta alcanzar entre 330 y 360 MW de potencia instalada.

Una vez operativo, Ullum Alfa generará cerca de 800.000 MWh anuales, aportando energía renovable al sistema eléctrico nacional. La infraestructura incluirá 79.650 paneles solares bifaciales, más de mil seguidores solares (trackers), 160 inversores y ocho centros de transformación, además de sistemas de monitoreo y control remoto.

Los trackers —estructuras que siguen la trayectoria del sol— permitirán optimizar la producción energética a lo largo del día, mejorando la eficiencia del parque.

image

En cuanto al impacto laboral, actualmente la obra emplea a unos 80 trabajadores, aunque se prevé que ese número supere los 140 en los picos de mayor actividad. Entre las tareas en ejecución se destacan la instalación de estructuras metálicas, obras civiles en la sala de control, apertura de canalizaciones y construcción de caminos internos.

Además, la energía generada será evacuada mediante una línea de media tensión hacia la Estación Transformadora Solar Ullum, que se encuentra en proceso de ampliación, mientras que el monitoreo podrá realizarse de forma remota desde el centro de control de EPSE.

El proyecto cuenta con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental y se enmarca en una política que apunta a atraer inversiones, generar empleo calificado y potenciar el desarrollo energético provincial.

Actualmente, San Juan concentra más del 50% de los paneles solares instalados del país y se posiciona como el principal productor de energía fotovoltaica a nivel nacional, acompañando el crecimiento industrial, minero y productivo con mayor capacidad energética.

Temas
Seguí leyendo

La gran pregunta alrededor de la Difunta Correa: ¿podría beatificarla la Iglesia?

Nuevas reglas para los cadetes de la policía: deberán informar si se drogan y "áreas prohibidas" para tatuajes

"Me dijeron toda la vida que estaba mal vista": la bancaria sanjuanina que creó un streaming donde nadie tiene que encajar

Con servicios, ferias y actividades culturales, Rawson pone en marcha un nuevo programa barrial

Los puntos oscuros detrás de la decisión de demoler la Capilla de Villa Mercedes en Jáchal

Quita de subsidios a los pasajes gratuitos para personas con discapacidad: las acciones que evalúa la Defensoría del Pueblo de San Juan

El deporte volvió a empujar al turismo en San Juan: más de $8 mil millones en tres días

Filmaron a un famoso personaje local fuera de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
nuevas reglas para los cadetes de la policia: deberan informar si se drogan y areas prohibidas para tatuajes
Cambios

Nuevas reglas para los cadetes de la policía: deberán informar si se drogan y "áreas prohibidas" para tatuajes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió
Detalles

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto
Tragedia

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto

Una histórica marca deja de fabricar autos en la Argentina, e importará desde Brasil y Europa
Trabajo

Una histórica marca deja de fabricar autos en la Argentina, e importará desde Brasil y Europa

Gentileza Albardón Noticia.
Siniestro vial

Impactante choque entre dos camionetas en Albardón: una terminó volcada

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas
Dolor

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas

Te Puede Interesar

La gran pregunta alrededor de la Difunta Correa: ¿podría beatificarla la Iglesia?
Fe

La gran pregunta alrededor de la Difunta Correa: ¿podría beatificarla la Iglesia?

Por Bautista Lencinas
Este es Daniel Gustavo Algarilla, el acusado.
Estudiantes engañados

Comenzó el juicio por estafa al empleado de la morgue del Marcial Quiroga por dictar una carrera trucha

Desde el árido de Lomas de las Tapias hasta el mar de La Higuera en Chile, un proyecto de San Juan que se volvió binacional
Programa educativo

"Desde el árido de Lomas de las Tapias hasta el mar de La Higuera en Chile", un proyecto de San Juan que se volvió binacional

Nuevas reglas para los cadetes de la policía: deberán informar si se drogan y áreas prohibidas para tatuajes
Cambios

Nuevas reglas para los cadetes de la policía: deberán informar si se drogan y "áreas prohibidas" para tatuajes

Imagen ilustrativa. 
Escenario

Industria en San Juan: un panorama complejo y el temor por los puestos de trabajo