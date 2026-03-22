domingo 22 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Nuevos rumbos

Ángel Di María obtuvo su título de director técnico: el histórico compañero de Argentina que podría acompañarlo

El futbolista de Rosario Central se recibió como entrenador: “Enorme orgullo”

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen

En la antesala de un enfrentamiento clave entre Independiente Rivadavia y Rosario Central por la cima de la zona B del Torneo Apertura, Ángel Di María dio un importante paso para su futuro. El campeón del mundo con la selección argentina culminó el curso oficial para entrenadores y recibió su titulación como director técnico en la Escuela Nº 193 de Rosario, institución homologada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la CONMEBOL.

Lee además
orgullo sanjuanino: cobarrubia brillo en el panamericano y se quedo con el bronce
Ciclismo

Orgullo sanjuanino: Cobarrubia brilló en el Panamericano y se quedó con el bronce
antes de sumarse a la seleccion, messi anoto en el triunfo de inter miami en ny
MLS

Antes de sumarse a la Selección, Messi anotó en el triunfo de Inter Miami en NY

Con este hito, el actual jugador de Rosario Central avanza en su proyecto personal de encarar una nueva etapa como técnico. Además, la decisión de Di María representa más que un trámite académico. Hace algunos meses, el propio futbolista detalló el alcance de su objetivo y manifestó su deseo de formar una dupla técnica con Leandro Paredes.

En diálogo con ESPN, Di María precisó: “Vamos a intentarlo. Soy más grande que Paredes, pero en ese transcurso hasta que se retire voy a ver cosas. Somos muy amigos. Es como mi hermano menor y las familias se aman. Nos gustaría mucho. Es difícil, pero lo charlamos muchas veces. Veremos en su momento”. Pese a que Paredes sigue en actividad con Boca Juniors, la sintonía entre ambos —forjada en la selección y en sus etapas en París Saint-Germain, con más de 130 partidos juntos— configura el eje del proyecto.

imagen

La formación de Di María tuvo lugar en la Escuela Nº 193, centro de estudios especializado en preparar futuros directores técnicos con aval de la Asociación del Fútbol Argentino y la CONMEBOL, una institución que desde 1998 acredita entrenadores para el fútbol profesional. La escuela hizo público su reconocimiento. “Felicitaciones DT. Con enorme orgullo felicitamos a Di María por su título y le agradecemos haber confiado en nosotros para formarse como entrenador”, publicó la institución en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una imagen del futbolista vistiendo la camiseta nacional.

En la entrevista mencionada con ESPN, Di María dejó entrever que su deseo en un futuro es convertirse en entrenador y habló en reiteradas oportunidades al respecto con Paredes. “Ya está hablado. Vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca. Si se nos da… Y la Selección sería algo lindo también”, comentó en aquel entonces.Incluso, se animó a decir cómo será el esquema de formación de sus futuros equipos: “Mis equipos van a jugar 4-3-3 y a Lea (Paredes) le gusta”. La admiración por el actual cuerpo técnico de la selección, encabezado por Lionel Scaloni y Pablo Aimar, también aparece como inspiración directa: “Lo vi. Vi cómo disfrutan Scaloni, Aimar y el cuerpo técnico”.

Más allá de la novedad de recibirse como entrenador, Di María deberá afrontar un encuentro clave por el Torneo Apertura: Rosario Central visitará a Independiente Rivadavia en el Estadio Bautista Gargantini. El Canalla está obligado a ganar para quedar como el único puntero de la zona B. Actualmente, el elenco dirigido por Jorge Almirón suma 18 unidades, mismas que Racing, mientras que la Lepra Mendocina tiene 20 puntos.

Al mismo tiempo, Ángel Di María ya conoce a los tres rivales que tendrá Central en la Copa Libertadores. La Academia rosarina integra el grupo H junto a Independiente del Valle, Libertad de Paraguay y Universidad Central de Venezuela. El cuadro argentino debutará en el certamen internacional el jueves 9 de abril a las 19:00 en el Gigante de Arroyito contra el equipo ecuatoriano.

Seguí leyendo

La dura acusación contra Maxi López de un excompañero: "Tuve que poner plata de mi bolsillo porque desapareció"

River busca prolongar el buen inicio de Coudet ante Estudiantes de Río Cuarto

Los exorbitantes precios de las entradas de Argentina vs Mauritania en La Bombonera: dónde comprarlas

Boca con el objetivo de volver a la senda del triunfo frente a Instituto: a qué hora juega y posible 11

Brutal pelea en la NBA: jugadores se pelearon en las tribunas y un cámara terminó herido

El sanjuanino Rubén Botta, sacadísimo: agredió a un rival, estalló de bronca y se fue expulsado

Boca difundió las primeras imágenes oficiales sobre la ampliación de La Bombonera

Confirmado: la Selección Argentina jugará amistosos con Mauritania y Zambia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
boca con el objetivo de volver a la senda del triunfo frente a instituto: a que hora juega y posible 11
LPF

Boca con el objetivo de volver a la senda del triunfo frente a Instituto: a qué hora juega y posible 11

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El sobrepaso a un camión, la maniobra que desató la triple tragedia en Ruta 20
Investigación

El sobrepaso a un camión, la maniobra que desató la triple tragedia en Ruta 20

Triple tragedia en Ruta 20: tres personas murieron tras protagonizar un choque frontal
Siniestro vial

Triple tragedia en Ruta 20: tres personas murieron tras protagonizar un choque frontal

Triple tragedia: dolor y conmoción a metros del desastre en Ruta 20
En 9 de Julio

Triple tragedia: dolor y conmoción a metros del desastre en Ruta 20

Entre leones: quién es el niño que salió de Trinidad y lo busca Estudiantes para cumplir su sueño de jugar en Primera
Historias que nacen en el potrero

Entre "leones": quién es el niño que salió de Trinidad y lo busca Estudiantes para cumplir su sueño de jugar en Primera

Identificaron a la joven familia que murió en la triple tragedia en Ruta 20
9 de Julio

Identificaron a la joven familia que murió en la triple tragedia en Ruta 20

Te Puede Interesar

Incendio en el Parque Industrial: arde un depósito con residuos peligrosos
Imágenes impactantes

Incendio en el Parque Industrial: arde un depósito con residuos peligrosos

Por Redacción Tiempo de San Juan
A poco de inaugurarse, cómo están las obras en la Quebrada de Zonda y los juegos de la tirolesa video
El drone de Tiempo

A poco de inaugurarse, cómo están las obras en la Quebrada de Zonda y los juegos de la tirolesa

Impactante choque en Chimbas: un conductor perdió el control, se estrelló contra un árbol y terminó arriba de una vereda
Pudo ser una tragedia

Impactante choque en Chimbas: un conductor perdió el control, se estrelló contra un árbol y terminó arriba de una vereda

River busca prolongar el buen inicio de Coudet ante Estudiantes de Río Cuarto
Torneo Apertura

River busca prolongar el buen inicio de Coudet ante Estudiantes de Río Cuarto

Orgullo sanjuanino: Cobarrubia brilló en el Panamericano y se quedó con el bronce
Ciclismo

Orgullo sanjuanino: Cobarrubia brilló en el Panamericano y se quedó con el bronce