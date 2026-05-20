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En Estambul

Con Dibu Martínez y Buendía, Aston Villa quiere ser campeón de la Europa League

El equipo inglés de los argentinos va por todo para quedarse con la corona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Aston Villa de Inglaterra, que tiene como dos de sus grandes figuras a los argentinos Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía, irá por la gloria este miércoles, cuando se enfrente con el Friburgo de Alemania en la gran final de la UEFA Europa League.

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El encuentro está programado para las 16 (hora de Argentina), tendrá como escenario el Tüpras Stadium de la ciudad de Estambul, Turquía, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN, DAZN y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el francés François Letexier.

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