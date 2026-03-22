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San Martín

Fue a San Ceferino por algo de paz e intentaron robarle: dos detenidos

Los malvivientes fueron aprehendidos por la policía y quedaron alojados en comisaría hasta que Flagrancia los juzgue.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Lo que debía ser una jornada de reflexión y tranquilidad en el paraje Ceferino Namuncurá, en San Martín, terminó en un momento de tensión para una mujer que fue víctima de la inseguridad. El hecho ocurrió cuando la damnificada dejó estacionada su bicicleta, una marca Tornado, frente a la capilla del lugar con el fin de ingresar al templo. En ese momento, dos sujetos aprovecharon el descuido e intentaron sustraer el rodado para darse a la fuga rápidamente.

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Sin embargo, la maniobra delictiva fue advertida por un testigo que dio aviso inmediato a las autoridades. Efectivos del Comando Radioeléctrico Este, que se encontraban realizando tareas de prevención en la zona, actuaron con celeridad y lograron interceptar a los sospechosos a pocos metros del lugar antes de que pudieran escapar con el botín. Los aprehendidos fueron identificados por fuentes policiales como Galleguillo (49), con domicilio en Santa Lucía, y Tejada (35), oriundo de Chimbas.

Tras la detención, intervino el ayudante fiscal Oscar Oropel de UFI Flagrancia, quien dispuso que ambos hombres quedaran vinculados a un legajo judicial bajo la carátula de hurto en grado de tentativa.

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