Previo a las elecciones, Orrego caminó por la Peatonal y saludó a los sanjuaninos

En la antesala de la veda electoral, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego , fue visto recorriendo la Peatonal Rivadavia, donde aprovechó para saludar a los vecinos y dialogar con quienes se le acercaban. el mandatario provincial había salido tras firmar una declaración jurada y decidió caminar por el centro capitalino antes del cierre de campaña.

“Siempre la charla y el respeto con los sanjuaninos. Camino siempre y esto es normal para mí”, expresó a Canal 13 durante la entrevista con el medio televisivo, mostrándose relajado mientras avanzaba entre los transeúntes.

El Gobernador también dejó un mensaje a la ciudadanía a pocas horas de los comicios: “Quiero decirle a los sanjuaninos que vayan a votar. Somos todos iguales, me parece que es un buen momento para poder aportar”, señaló.

Embed - Marcelo Orrego recorrió la peatonal sanjuanina y llamó a los ciudadanos a votar

Además, destacó la importancia del vínculo con la comunidad y de mantener el contacto directo con la gente. “Siempre hay cariño con los sanjuaninos y te expresan sus necesidades. A mí me gusta escucharlos y me tomo mi tiempo para eso”, agregó.

Durante su caminata, Orrego saludó a comerciantes, se sacó fotos con vecinos y continuó su recorrido en un clima ameno y de cercanía.