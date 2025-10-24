viernes 24 de octubre 2025

Previo a las elecciones, Orrego caminó por la Peatonal y saludó a los sanjuaninos

El Gobernador también dejó un mensaje a la ciudadanía a pocas horas de los comicios. “Quiero decirle a los sanjuaninos que vayan a votar”, expresó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen captura: Canal 13.

En la antesala de la veda electoral, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, fue visto recorriendo la Peatonal Rivadavia, donde aprovechó para saludar a los vecinos y dialogar con quienes se le acercaban. el mandatario provincial había salido tras firmar una declaración jurada y decidió caminar por el centro capitalino antes del cierre de campaña.

“Siempre la charla y el respeto con los sanjuaninos. Camino siempre y esto es normal para mí”, expresó a Canal 13 durante la entrevista con el medio televisivo, mostrándose relajado mientras avanzaba entre los transeúntes.

El Gobernador también dejó un mensaje a la ciudadanía a pocas horas de los comicios: “Quiero decirle a los sanjuaninos que vayan a votar. Somos todos iguales, me parece que es un buen momento para poder aportar”, señaló.

Además, destacó la importancia del vínculo con la comunidad y de mantener el contacto directo con la gente. “Siempre hay cariño con los sanjuaninos y te expresan sus necesidades. A mí me gusta escucharlos y me tomo mi tiempo para eso”, agregó.

Durante su caminata, Orrego saludó a comerciantes, se sacó fotos con vecinos y continuó su recorrido en un clima ameno y de cercanía.

