martes 21 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Entrevista exclusiva

Orrego-Martín, juntos en Paren: de "administrar el 60% de los recursos" respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y "jugamos de memoria"

El gobernador y el vice y candidato a Diputado Nacional pasaron este lunes por Tiempo Streaming y hablaron de todo. La dupla destacó la importancia de las "políticas profundas" como la educación y la obra pública, y ratificó la necesidad de "poner lo mejor en la cancha". Reviví la entrevista completa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BeFunky-collage (29)
270d1dee-2ae9-436a-a0c9-f0ff6a8e8cf3
d108ecc6-a857-464b-8d7a-cd875780db60

En el estudio de Tiempo Streaming, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y el vice y actual candidato a diputado nacional, Fabián Martín, se sentaron a analizar los desafíos de la gestión y la particularidad de la actual contienda electoral. El exintendente de Rivadavia resumió la profunda sintonía que existe en el proyecto político al afirmar: "Yo con Marcelo ya jugamos de memoria... son muchos años juntos". Añadió que, en este sentido, él es un "soldado" del proyecto liderado por el Gobernador, dispuesto a estar donde su espacio político lo necesite.

Lee además
myriam perez: del periodismo a la pasion por el vino en san juan video
Paren las Rotativas

Myriam Pérez: del periodismo a la pasión por el vino en San Juan
de la falta de presencia nacional a los palos en la rueda que pone el peronismo: miodowsky analizo la campana y la gestion de san juan video
Paren las Rotativas

De la falta de presencia nacional a los "palos en la rueda" que pone el peronismo: Miodowsky analizó la campaña y la gestión de San Juan

El primer mandatario provincial explicó que la decisión de que Martín encabezara la lista de legisladores fue "pensada" y analizada. Sostuvo que, en un sistema de boleta única de papel y dada la necesidad de competir, debían "poner lo mejor en la cancha". El Gobernador afirmó que vice era la persona que "más medía", destacando su capacidad, sensibilidad social y su profundo conocimiento de la provincia.

Austeridad y la batalla por los recursos

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la gestión financiera de San Juan en el nuevo contexto nacional, marcado por el ajuste. Orrego reveló la magnitud del desafío económico: "Yo administro un 60% de los recursos que administraba la anterior administración".

Esta reducción drástica se debe a que ya no llegan fondos nacionales esenciales, como el fondo de Incentivo Docente y Conectividad, los subsidios al transporte (boleto) y una "decena de programas de salud". Ante este panorama, el Gobierno Provincial optó por la austeridad y la disciplina fiscal. Como ejemplo de las decisiones tomadas al inicio de la gestión, Orrego mencionó que "el 35% de los cargos políticos lo redujimos" y se desafectó a "miles de personas que estaban nombradas de manera irregular en el estado".

A pesar de las restricciones, el Gobernador subrayó que en la provincia "reactivamos la obra pública" con fondos propios. Como resultado, señaló que se están inaugurando hospitales, centros de desarrollo infantil y modernizando rutas, como la Circunvalación. Además, Orrego destacó que San Juan ha estado a la vanguardia en la reducción de la presión tributaria, bajando el impuesto automotor en un 28% y el inmobiliario en un 7%. Incluso, anunció que se eliminará otro impuesto adicional, el adicional del Lote Hogar, buscando que San Juan sea una de las provincias con menor presión tributaria en el país.

270d1dee-2ae9-436a-a0c9-f0ff6a8e8cf3

Martín enfatizó que estos logros son resultado de "políticas profundas" y la redefinición de prioridades. Puso como ejemplo el "boleto escolar gratuito para estudiantes y docentes", una apuesta a largo plazo que se implementó "sin plata nacional", asegurando que los niños puedan ir a la escuela.

Relación con Nación y el futuro de San Juan

Respecto a la relación con el Gobierno Nacional, Orrego mantuvo una postura de firmeza y diálogo, defendiendo los intereses locales. Aseguró que "la silla de San Juan no la dejo sola nunca" y que no lo encontrarán "en peleas que no me sirven", sino en una postura firme para defender lo que la provincia necesita. Sin embargo, marcó claras distancias con decisiones nacionales en temas sensibles, como los recortes a la universidad pública, y las prestaciones a jubilados y discapacitados.

Ambos líderes hicieron hincapié en que su única bandera es "Primero San Juan". Martín argumentó que la situación actual requiere modernizar la legislación, señalando que se necesitan cambios en la reforma laboral y una reforma previsional.

Finalmente, Orrego proyectó el futuro económico de la provincia, destacando que San Juan está bien posicionada en la transición energética. La provincia es el primer productor de energía fotovoltaica de la Argentina, con más del 50% de los paneles solares instalados en su territorio. Además, San Juan es líder en proyectos de cobre, contando con seis de los diez proyectos más importantes del país.

De cara a la elección, Orrego pidió a los sanjuaninos "ir a votar", porque los legisladores nacionales son una "herramienta" fundamental para que el gobernador pueda "sentar posición" y "defenderse también" en el ámbito nacional. Martín concluyó que los ciudadanos deben acompañarlos el 26 de octubre para ratificar el rumbo, ya que "la fuerza que tiene un gobernador en Buenos Aires... son sus legisladores".

d108ecc6-a857-464b-8d7a-cd875780db60

La distancia con La Libertad Avanza

Respecto a la conformación de alianzas con fuerzas nacionales, Marcelo Orrego fue enfático en la justificación de la decisión tomada. Reconoció que existía la posibilidad de "generar alianza con otros partidos políticos", pero que las diferencias con lo que pensaban y sentían eran notables. Si bien el Gobernador manifestó su deseo de que a cualquier presidente "le vaya bien" y que está dispuesto a otorgar gobernabilidad en cuestiones específicas como la Ley Bases o el RIGI, hay límites en la adhesión a las políticas nacionales.

"El ajuste hay que hacerlo en otros lugares".

En ese contexto, remarcó que la distancia definitiva se encontró en las políticas sociales y educativas promovidas por el espacio de La Libertad Avanza. Orrego señaló que su espacio está "muy lejos de aquellas cuestiones que tienen que ver, ejemplo, el tema de universidades". Expresó que el gobierno sanjuanino está "a favor de la universidad y que no se le hagan recorte a la universidad pública". De igual manera, existen profundas discrepancias en "el tema de los jubilados" y en "el tema de las prestaciones para las personas con discapacidad".

"Pusimos a San Juan por encima de todo, primero estaban los sanjuaninos y eso es lo que hicimos".

Reviví la entrevista completa:

Embed - Orrego-Martín, juntos en Paren: "Jugamos de memoria"

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos
Capital

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual
Grave

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas
Crimen en Villa San Patricio

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas

Te Puede Interesar

Video: así llegó a Tribunales el principal apuntado por el asesinato en la Villa San Patricio
Tribunales

Video: así llegó a Tribunales el principal apuntado por el asesinato en la Villa San Patricio

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Juan, el Ministerio de Familia hará una compra clave para asistir a niños y niñas en situación de vulnerabilidad
Estado presente

En San Juan, el Ministerio de Familia hará una compra clave para asistir a niños y niñas en situación de vulnerabilidad

Orrego-Martín, juntos en Paren: de administrar el 60% de los recursos respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y jugamos de memoria video
Entrevista exclusiva

Orrego-Martín, juntos en Paren: de "administrar el 60% de los recursos" respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y "jugamos de memoria"

Final del juicio de Raúl Tellechea: las últimas palabras de todos los acusados
Etapa final

Final del juicio de Raúl Tellechea: las últimas palabras de todos los acusados

En detalle, cómo será la elección del próximo domingo en la que votará por primera vez en San Juan con el sistema de Boleta Única. 
Info útil

Video: cómo se vota el domingo con la boleta única y qué pasa si alguien marca la opción equivocada