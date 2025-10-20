Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Tras varios meses de investigación, fuerzas de Gendarmería Nacional y de la Policía de San Juan desarticularon uno de los puntos de venta de drogas más activos del departamento Pocito . El operativo se concretó durante la madrugada del viernes 18 de octubre , luego de que los investigadores reunieran pruebas suficientes para solicitar la orden judicial de allanamiento y detención.

Allanamiento Cayó un hombre en Albardón tras el robo de materiales de obra: secuestraron ventanas, puertas y hasta un inodoro

La intervención se realizó en una vivienda del barrio Huarpe , donde fue detenida Lourdes Macarena Domínguez , señalada como la responsable del kiosco narco. En el domicilio, los efectivos encontraron 97 dosis de cocaína , con un peso total de 42,6 gramos , además de $264.000 en efectivo , tres teléfonos celulares y diversos elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

WhatsApp Image 2025-10-20 at 20.19.17

Las tareas estuvieron coordinadas por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Juan”, con el apoyo del Escuadrón 66, la Unidad de Inteligencia Criminal y personal de la Policía provincial.

Fuentes del caso revelaron que la pareja de Domínguez se encuentra actualmente cumpliendo condena en el Servicio Penitenciario Provincial por delitos relacionados con el narcotráfico, en una causa tramitada por la misma unidad investigativa.

La investigación está bajo la órbita del Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, encabezada por el Dr. Fernando Alcaraz, con la colaboración del auxiliar fiscal Nicolás Ayestarán.