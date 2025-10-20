lunes 20 de octubre 2025

Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Gendarmería y la Policía de San Juan allanaron una vivienda del barrio Huarpe y hallaron casi 100 dosis listas para la venta. La principal sospechosa fue detenida y su pareja ya cumple condena por causas similares.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras varios meses de investigación, fuerzas de Gendarmería Nacional y de la Policía de San Juan desarticularon uno de los puntos de venta de drogas más activos del departamento Pocito. El operativo se concretó durante la madrugada del viernes 18 de octubre, luego de que los investigadores reunieran pruebas suficientes para solicitar la orden judicial de allanamiento y detención.

La intervención se realizó en una vivienda del barrio Huarpe, donde fue detenida Lourdes Macarena Domínguez, señalada como la responsable del kiosco narco. En el domicilio, los efectivos encontraron 97 dosis de cocaína, con un peso total de 42,6 gramos, además de $264.000 en efectivo, tres teléfonos celulares y diversos elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

Las tareas estuvieron coordinadas por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Juan”, con el apoyo del Escuadrón 66, la Unidad de Inteligencia Criminal y personal de la Policía provincial.

Fuentes del caso revelaron que la pareja de Domínguez se encuentra actualmente cumpliendo condena en el Servicio Penitenciario Provincial por delitos relacionados con el narcotráfico, en una causa tramitada por la misma unidad investigativa.

La investigación está bajo la órbita del Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, encabezada por el Dr. Fernando Alcaraz, con la colaboración del auxiliar fiscal Nicolás Ayestarán.

