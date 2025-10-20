lunes 20 de octubre 2025

Judiciales

Una jueza resolvió la discrepancia de posiciones entre Fiscalía de Estado y el Ministerio Público Fiscal

Este desacuerdo entre las partes se dio en una causa de amenaza de bomba. La procuraduría provincial quería hacerte querellante de la causa, pero el MPF se lo denegó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-20 at 18.32.14
Ambas partes se dijeron de todo. La Fiscalía de Estado señaló hasta que el MPF había actuado de manera irregular e ilegal por rechazarles no hacerlos como parte querellante tras el escrito presentado. El Ministerio Público representando en esta causa por los fiscales Daniela Pringles y Alejandro Mattar expresaron que el pedido de la Fiscalía de Estado era desproporcionado. Y que el escrito presentado por la procuraduría provincial daba a entender que el MPF estaba obligado a comunicarse con el Estado, antes que con el juez de turno.

Finalmente, la jueza Carolina Parra resolvió a favor de la Fiscalía de Estado e hizo lugar a su pedido de que queden como parte querellante en esta causa de triple amenaza de bomba contra una escuela de Rawson donde está involucrado Axel Muñoz.

WhatsApp Image 2025-10-20 at 18.32.13 (1)

Entre sus fundamentos dijo que el Ministerio Público Fiscal debe respetar la igualdad entre las partes. Seguidamente, expresó que la decisión de la fiscalía incumple con las normas de la Constitución Nacional en no hacer parte a la Fiscalía de Estado como querella.

En una parte de la exposición del MPF expresó que la Fiscalía de Estado se hace parte querellante solamente en este tipo de hechos y no en todas en donde el patrimonio del Estado se ve perjudicado. Dio como ejemplo todos los incendios o móviles policiales dañados por diferentes procedimientos. Ante esta declaración, la magistrada expresó: “La decisión de la Fiscalía de Estado es facultativa, pueden o no ser parte, es decisión exclusiva del Estado en que causas participar”.

La Fiscalía de Estado se mostró sorprendida por cómo el MPF había cambiado su parecer, ya que en otras causas de la misma índole ellos se presentaban como parte querellante. Esta parte recibió un escrito del fiscal Alejandro Mattar de UFI Genérica no haciendo lugar para que sean querellantes.

La fiscal coordinadora hablando con los medios en conferencia manifestó: “Hemos hecho un análisis profundo y entendemos que se le debe denegar la calidad (de querellante). Ellos -por la Fiscalía de Estado- han peticionado ante el juez, el MPF ha mantenido su opinión y será la decisión de la jueza quién pondrá luz a esta distinta interpretación de las normas procesales”. Ante esta situación, la jueza Parra también se manifestó y dijo: “El Ministerio Público Fiscal debió fundamentar en su respuesta a la Fiscalía de Estado si se cambió el criterio”.

Finalmente, la jueza resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía de Estado y los hizo parte querellante. Además, rechazó el pedido de nulidad que también pidió la procuraduría provincial ya que estaba falta de fundamento.

WhatsApp Image 2025-10-20 at 18.32.13
