Un joven caminaba hacia el gimnasio y fue sorprendido por dos sujetos que le robaron el celular

Un sujeto fue detenido en Rawson tras arrebatarle el celular a un joven en plena vía pública.

Un adolescente que se dirigía al gimnasio fue asaltado por dos delincuentes que le arrebataron el celular en plena calle, en Rawson. La rápida intervención policial, alertada por los gritos de la víctima, permitió detener a uno de los sospechosos tras una breve persecución.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:15 horas de este lunes, en la intersección de las calles San Roque y Gobernador Castro, en jurisdicción de la Sección Comunal N° 5 de Rawson. Un adolescente que se dirigía al gimnasio junto a un amigo fue sorprendido por dos hombres que, de forma violenta, le arrebataron el teléfono celular.

Alertados por los gritos del joven, efectivos policiales que patrullaban la zona acudieron de inmediato. A poca distancia del lugar, sobre calle San Roque al 449 sur, lograron interceptar y detener a uno de los presuntos autores del robo. El sujeto fue identificado como Mateo Ezequiel Mataix, argentino, de 18 años, con domicilio en calle Alvear s/n, Rawson.

Según el testimonio del menor víctima del asalto, los agresores vestían remeras oscuras, uno de ellos con pantalón corto negro y el otro con gorra negra. El celular sustraído fue reconocido en poder del detenido.

El caso quedó caratulado como "robo modalidad arrebato en grado de tentativa" y se dio intervención a la UFI de Flagrancia, bajo directivas del Dr. Rodrigo Lafont, a quien fue derivado el caso tras la comunicación inicial con el Dr. Oscar Oropel. El detenido fue trasladado a la comisaría jurisdiccional.