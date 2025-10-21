martes 21 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Rawson

Un joven caminaba hacia el gimnasio y fue sorprendido por dos sujetos que le robaron el celular

Ante los gritos de la víctima, la Policía se puso en alerta y, tras una persecución, logró atrapar a quien tenía el aparato.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sujeto fue detenido en Rawson tras arrebatarle el celular a un joven en plena vía pública.

Un sujeto fue detenido en Rawson tras arrebatarle el celular a un joven en plena vía pública.

Un adolescente que se dirigía al gimnasio fue asaltado por dos delincuentes que le arrebataron el celular en plena calle, en Rawson. La rápida intervención policial, alertada por los gritos de la víctima, permitió detener a uno de los sospechosos tras una breve persecución.

Lee además
imputan a un joven por portar un arma en un hecho que casi le cuesta la vida a su amigo en chimbas
Tribunales

Imputan a un joven por portar un arma en un hecho que casi le cuesta la vida a su amigo en Chimbas
quien era matias diaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en villa san patricio en chimbas
Viernes mortal

Quién era Matías Díaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio en Chimbas

El hecho ocurrió alrededor de las 18:15 horas de este lunes, en la intersección de las calles San Roque y Gobernador Castro, en jurisdicción de la Sección Comunal N° 5 de Rawson. Un adolescente que se dirigía al gimnasio junto a un amigo fue sorprendido por dos hombres que, de forma violenta, le arrebataron el teléfono celular.

Alertados por los gritos del joven, efectivos policiales que patrullaban la zona acudieron de inmediato. A poca distancia del lugar, sobre calle San Roque al 449 sur, lograron interceptar y detener a uno de los presuntos autores del robo. El sujeto fue identificado como Mateo Ezequiel Mataix, argentino, de 18 años, con domicilio en calle Alvear s/n, Rawson.

Según el testimonio del menor víctima del asalto, los agresores vestían remeras oscuras, uno de ellos con pantalón corto negro y el otro con gorra negra. El celular sustraído fue reconocido en poder del detenido.

image

El caso quedó caratulado como "robo modalidad arrebato en grado de tentativa" y se dio intervención a la UFI de Flagrancia, bajo directivas del Dr. Rodrigo Lafont, a quien fue derivado el caso tras la comunicación inicial con el Dr. Oscar Oropel. El detenido fue trasladado a la comisaría jurisdiccional.

Temas
Seguí leyendo

Conmoción en Chimbas: identificaron al joven asesinado de varios tiros; se trataría de un ajuste de cuentas

Violento episodio: detuvieron a una joven acusada de apuñalar a su mamá

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes

Viralizaron una feroz patada en la cabeza a una joven en un boliche de La Plata

Un motociclista sufrió graves heridas tras chocar con un auto

Muere un hombre en medio de un partido de fútbol en Ullum

Tres teorías y una desaparición: el juicio por Raúl Tellechea llega a su final

Un preso del Penal de Chimbas provocó un incendio en su celda y está en estado crítico

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
detienen al presunto autor de la amenaza de bomba contra una escuela de san martin
UFI Genérica

Detienen al presunto autor de la amenaza de bomba contra una escuela de San Martín

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos
Capital

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita
Tribunales

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual
Grave

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual

Te Puede Interesar

Tres teorías y una desaparición: el juicio por Raúl Tellechea llega a su final
El Día D

Tres teorías y una desaparición: el juicio por Raúl Tellechea llega a su final

Por Luz Ochoa
Muere un hombre en medio de un partido de fútbol en Ullum
Tristeza

Muere un hombre en medio de un partido de fútbol en Ullum

Cuándo terminan las clases en San Juan.
Para agendar

Cuándo terminan las clases en San Juan

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos
Línea de tiempo

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos

Detienen al presunto autor de la amenaza de bomba contra una escuela de San Martín
UFI Genérica

Detienen al presunto autor de la amenaza de bomba contra una escuela de San Martín