Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes

¿Nació el amor? Una joven asistió al Autódromo El Zonda “Eduardo Copello” el último domingo y terminó protagonizando una historia que rápidamente se volvió viral. En medio del ruido de los motores y la euforia del público, grabó a un muchacho que le llamó la atención y decidió compartir el momento en TikTok .

“TikTok, haz lo tuyo”, escribió la usuaria @danisturmer19 al publicar el video, donde se la ve grabando discretamente al muchacho que, según confesó en los comentarios, la dejó completamente flechada. En pocas horas, la publicación acumuló cientos de “Me Gusta” y decenas de comentarios.

Como suele suceder en estos casos, los usuarios de la red social no tardaron en sumarse a la búsqueda: algunos empezaron a etiquetar a jóvenes que podrían ser el protagonista del clip, intentando ayudar a la autora del video a encontrar al desconocido que le robó el corazón en El Zonda.

Ahora, la pregunta del millón. Como en Pasión de Gavilanes, ¿podrá saber quién es ese hombre?