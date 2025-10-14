Tras el asesinato del nene en Valle Grande, revive el recuerdo del caso Uma Calvo

Los primeros días del 2014 -precisamente el 4- en el barrio Huarpe en Rawson hubo un feroz enfrentamiento entre dos grupos delictivos transformando una disputa por drogas en una tragedia. Esa noche del 4 de enero, los tiros se escuchaban en el barrio, y una bala perdida encontró el peor destino posible: Uma Calvo, una bebé de apenas tres meses , fue alcanzada en su propio hogar.

Impactante crimen Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

El caos se desató alrededor de las diez de la noche. Uma fue llevada de urgencia al hospital, pero no sobrevivió . Su nombre se convirtió rápidamente en símbolo de la violencia barrial que azotaba Rawson, marcada por ajustes de cuentas y venganzas entre quienes pretendían controlar la venta de droga.

image Los padres de Uma en una entrevista para Tiempo de San Juan

La investigación avanzó con dificultad. Los testigos tenían miedo, los acusados se acusaban entre sí y los relatos se contradecían. Aun así, los fiscales lograron reconstruir parte del enfrentamiento y atribuir responsabilidades concretas. Tras dos años de pruebas, el 28 de marzo de 2016 la Sala Primera de la Cámara Penal dictó sentencia: siete hombres fueron condenados a prisión perpetua por el crimen de la beba. Se trataba de Mauricio Esteban Reyes, Rolando Sergio Díaz, Claudio Gustavo Díaz, Eduardo Roberto Castillo, Marcelo José Páez, Juan Emiliano Jorge Barboza y Juan Carlos Falcone.

Además, Nelson Núñez recibió una pena de dos años y medio por encubrimiento agravado, mientras que otros tres acusados resultaron absueltos. Las condenas fueron un mensaje claro en un contexto donde los enfrentamientos armados se multiplicaban en distintos puntos del Gran San Juan.

image

El trágico antecedente y las similitudes con el caso Emir en el Barrio Valle Grande

En la madrugada del 14 de octubre de 2025, en el barrio Valle Grande, un nuevo tiroteo entre bandas rivales terminó con la vida de un niño de 8 años: Emir Barboza. El pequeño fue alcanzado por un disparo en el pecho mientras se encontraba en la vereda, ajeno al conflicto.

La médica legista confirmó una herida de bala de un centímetro de diámetro, sin salida visible. Fue trasladado al hospital Marcial Quiroga por su tío, pero ingresó sin signos vitales.

image

Los investigadores de la UFI de Delitos Especiales y personal de la Policía Científica realizaron varios allanamientos. En el operativo se secuestraron armas de fuego, vainas servidas y otros elementos vinculados al caso. En total, fueron detenidas siete personas: Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guarardo, Jonathan Javier Carrizo y un menor de edad identificado con las iniciales L.B.

Las similitudes con el caso de Uma son inevitables. En ambos hechos, la violencia nació de conflictos entre grupos armados que disputan el control territorial y la venta de estupefacientes, según dijeron fuentes policiales a este diario.