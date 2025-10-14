martes 14 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
UFI Delitos Especiales

Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas

Emir Barboza, de 8 años, falleció tras recibir un impacto de bala en el pecho. La médica legista de la Justicia lo constató.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Entre las últimas horas del lunes y la madrugada de este martes, se produjo una violento episodio en el Barrio Valle Grande de Rawson, donde lamentablemente hubo un fallecido. Un niño de solo 8 años, Emir Barboza, perdió la vida luego de ser recibir un balazo en el pecho durante una feroz balacera en el marco de una gresca vecinal.

Lee además
asesinaron a un nino de 5 anos, tras un tiroteo en el valle grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 5 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
quien era el pequeno que murio tras la balacera en el valle grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

El hecho ocurrió pasadas las 22 del lunes, cuando, según testimonios, una discusión entre grupos de vieja data escaló hasta convertirse en un tiroteo. Desde una vivienda del sector -identificada como la Casa 1 de la Manzana 23- comenzaron a efectuarse disparos hacia la vía pública. En medio de ese caos, uno de los proyectiles impactó en el pecho del pequeño Emir, que se encontraba en las inmediaciones.

image

El niño fue trasladado de urgencia por un tío, identificado como Roberto Barboza, al Hospital Marcial Quiroga. Ingresó a las 00:36 con una herida de arma de fuego en el tórax, y pese a los esfuerzos médicos, una doctora del nosocomio confirmó su fallecimiento poco después, diagnosticando un trauma abierto de tórax por herida de arma de fuego.

La médica legista Ana Bruna fue por el hospital y constató luego una lesión de entrada de 1x1 cm en la región pectoral izquierda, sin orificio de salida. La muerte del menor fue inmediata.

Los detenidos por el crimen en el Barrio Valle Grande

Tras el aviso al sistema judicial, un amplio despliegue policial se montó en el barrio. Intervinieron efectivos de Policía Científica, Brigada de Delitos Especiales, Grupo Geras, Bomberos y personal jurisdiccional. Bajo la coordinación del fiscal Iván Grassi y el fiscal Sebastián Gómez, y por orden de la jueza Mabel Moya, se realizaron cuatro allanamientos en distintas viviendas del sector 4 del Valle Grande.

Como resultado, siete personas fueron detenidas:

  • Alan Juan Bazán

  • Dante Emanuel Carrizo

  • Gonzalo José David Santander

  • Hernán Ariel Carrizo

  • Cristian Daniel Guarardo

  • Jonathan Javier Carrizo

  • y un menor de edad identificado como L.B., que quedó a disposición de la jueza de Menores, Dra. Camus.

Los arrestos se concretaron alrededor de las 00:40 en inmediaciones de las Manzanas 23 y 26 del barrio Valle Grande, donde los uniformados encontraron elementos clave para la investigación: vainas servidas, proyectiles deformados, cartuchos de distintos calibres (9mm, .22, calibre 20), un revólver Bagual calibre .22, una gorra amarilla marca Lakers, y varios celulares.

Además, se ordenó preservar la vestimenta de los aprehendidos para peritajes y se secuestró el cuerpo de la víctima para la correspondiente autopsia judicial.

Una noche de violencia en el barrio

De acuerdo con las primeras hipótesis, todo comenzó como una pelea entre vecinos que, con el correr de las horas, derivó en una batalla armada. Los disparos se extendieron durante la madrugada, y uno de ellos terminó con la vida del pequeño Emir, que se encontraba jugando en las cercanías.

El caso está en manos de la UFI de Delitos Especiales, a cargo del fiscal coordinador Iván Grassi y del fiscal Sebastián Gómez, con la colaboración de los ayudantes fiscales Gemma Cabrera y Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio.

Los investigadores buscan determinar quién efectuó el disparo fatal.

Temas
Seguí leyendo

Cómo fue el operativo que descubrió a dos mujeres con más de un kilo de cocaína en el cuerpo

Un tremendo incendio en Jáchal demandó el arduo trabajo de bomberos en plena noche

Ladrones, pero limpios: entraron a una escuela de Chimbas y se llevaron bidones con lavandina y perfume

Manejaba borracho, chocó con un patrullero y dos policías terminaron en el hospital

Brutal golpiza a un ladrón en Chimbas: "No robo más"

Golpe millonario: robaron costosos artefactos de un comercio de Villa del Carril

Imágenes exclusivas: así fue el traslado del bebé mellizo y recién nacido en Barreal

Dos deportistas sanjuaninos luchan por su vida tras caer de su moto en Capital: piden oraciones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
asesinaron a un nino de 5 anos, tras un tiroteo en el valle grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 5 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinaron a un niño de 5 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 5 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes
¿Quién es ese hombre?

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan
Comercio

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan

La segunda batalla que enfrenta el niño atropellado en Calle 5: las palabras de la familia y la versión del choque
Conmoción

La segunda batalla que enfrenta el niño atropellado en Calle 5: las palabras de la familia y la versión del choque

Te Puede Interesar

Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas
UFI Delitos Especiales

Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foro de Abogados de San Juan.
Revuelo nacional

El Foro de Abogados de San Juan repudió a Javier Milei por decirles "caranchos"

Se vienen dos días de feria para elegir los regalos del Día de la Madre.
Agendalo

Dos días de feria con 200 emprendedores, para elegir los regalos del Día de la Madre

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

Cómo fue el operativo que descubrió a dos mujeres con más de un kilo de cocaína en el cuerpo
Narcotráfico

Cómo fue el operativo que descubrió a dos mujeres con más de un kilo de cocaína en el cuerpo