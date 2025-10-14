Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas

Entre las últimas horas del lunes y la madrugada de este martes, se produjo una violento episodio en el Barrio Valle Grande de Rawson, donde lamentablemente hubo un fallecido. Un niño de solo 8 años, Emir Barboza, perdió la vida luego de ser recibir un balazo en el pecho durante una feroz balacera en el marco de una gresca vecinal.

El hecho ocurrió pasadas las 22 del lunes, cuando, según testimonios, una discusión entre grupos de vieja data escaló hasta convertirse en un tiroteo. Desde una vivienda del sector -identificada como la Casa 1 de la Manzana 23- comenzaron a efectuarse disparos hacia la vía pública. En medio de ese caos, uno de los proyectiles impactó en el pecho del pequeño Emir, que se encontraba en las inmediaciones.

El niño fue trasladado de urgencia por un tío, identificado como Roberto Barboza, al Hospital Marcial Quiroga. Ingresó a las 00:36 con una herida de arma de fuego en el tórax, y pese a los esfuerzos médicos, una doctora del nosocomio confirmó su fallecimiento poco después, diagnosticando un trauma abierto de tórax por herida de arma de fuego.

La médica legista Ana Bruna fue por el hospital y constató luego una lesión de entrada de 1x1 cm en la región pectoral izquierda, sin orificio de salida. La muerte del menor fue inmediata.

Los detenidos por el crimen en el Barrio Valle Grande

Tras el aviso al sistema judicial, un amplio despliegue policial se montó en el barrio. Intervinieron efectivos de Policía Científica, Brigada de Delitos Especiales, Grupo Geras, Bomberos y personal jurisdiccional. Bajo la coordinación del fiscal Iván Grassi y el fiscal Sebastián Gómez, y por orden de la jueza Mabel Moya, se realizaron cuatro allanamientos en distintas viviendas del sector 4 del Valle Grande.

Como resultado, siete personas fueron detenidas:

Alan Juan Bazán

Dante Emanuel Carrizo

Gonzalo José David Santander

Hernán Ariel Carrizo

Cristian Daniel Guarardo

Jonathan Javier Carrizo

y un menor de edad identificado como L.B., que quedó a disposición de la jueza de Menores, Dra. Camus.

Los arrestos se concretaron alrededor de las 00:40 en inmediaciones de las Manzanas 23 y 26 del barrio Valle Grande, donde los uniformados encontraron elementos clave para la investigación: vainas servidas, proyectiles deformados, cartuchos de distintos calibres (9mm, .22, calibre 20), un revólver Bagual calibre .22, una gorra amarilla marca Lakers, y varios celulares.

Además, se ordenó preservar la vestimenta de los aprehendidos para peritajes y se secuestró el cuerpo de la víctima para la correspondiente autopsia judicial.

Una noche de violencia en el barrio

De acuerdo con las primeras hipótesis, todo comenzó como una pelea entre vecinos que, con el correr de las horas, derivó en una batalla armada. Los disparos se extendieron durante la madrugada, y uno de ellos terminó con la vida del pequeño Emir, que se encontraba jugando en las cercanías.

El caso está en manos de la UFI de Delitos Especiales, a cargo del fiscal coordinador Iván Grassi y del fiscal Sebastián Gómez, con la colaboración de los ayudantes fiscales Gemma Cabrera y Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio.

Los investigadores buscan determinar quién efectuó el disparo fatal.