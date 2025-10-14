Un incendio de pastizales demandó el intenso trabajo de Bomberos, este lunes, en Jáchal. Fotos: Bomberos Voluntarios de Jáchal.

Durante la noche de este lunes 13 de octubre, un incendio de pastizales movilizó al personal de Bomberos Voluntarios de San José de Jáchal. El foco ígneo se registró en las localidades rurales de San Roque y Niquivil, generando preocupación entre vecinos.

Según el informe oficial, hasta el lugar se desplazó el Móvil N°3, bajo la coordinación del subjefe cabo Carlos Alaniz. Desde el cuartel informaron que "se trabajó rápidamente para controlar el incendio y evitar su propagación", destacando la rapidez de la intervención.

El operativo se llevó a cabo de manera conjunta con el Destacamento N°2 Zona Norte de Bomberos de la Policía de San Juan, lo que permitió contener el fuego en poco tiempo y asegurar las áreas aledañas.

Un tremendo incendio en Jáchal demandó el arduo trabajo de bomberos en plena noche

Aunque aún no se han determinado las causas del siniestro, no se descarta que las altas temperaturas y la sequedad del terreno hayan favorecido su rápida expansión.

Gracias a la acción coordinada de los equipos de emergencia, el incendio fue controlado sin que se registraran personas heridas ni daños materiales de consideración.