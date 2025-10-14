El Barrio Valle Grande rodeado de policías tras el crimen de Emir Barboza, de 8 años

La situación en el Barrio Valle Grande de Rawson está muy hostil tras el asesinato de Emir Barboza, de 8 años. Han pasado casi 12 horas del hecho y la situación no se calma. En el lugar se encuentra personal de Infantería, el Comando Radioeléctrico, entre otras dependencias policiales tratando de calmar los ánimos.

Rawson Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Los medios de comunicación han intentado ingresar a la zona donde fue el lugar, pero han sido echados por los vecinos, ya que desde sus casas tiran objetos contundentes como piedras.

WhatsApp Image 2025-10-14 at 10.02.13

También dieron a conocer que la familia de los presuntos homicidas se están yendo del lugar por miedo a represalias, ya que la situación sigue muy tensa.

Nuevamente, una pelea entre bandas termina en tragedia. Hace una semana atrás moría una joven de 22 años, Nicole Bajinai en Capital. Ahora, el fallecido es tan solo un niño de 8 años, Emir Barboza; que recibió un disparo en el pecho.

A pesar de que hay tiene personas detenidas por este crimen, la situación sigue siendo muy violenta, a pesar de que en las calles se ve poca gente.

La causa está en pleno proceso de investigación por parte de la UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Sebastián Gómez.